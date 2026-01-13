Ierīču aizsardzības līdzeklis PressurePro RM 110, 10l
Aizsardzība pret pārkaļķošanos karstā ūdens augstspiediena tīrītājos. Šī jaunā formula nodrošina uzlabotu aizsardzību pret kaļķakmens nogulsnēm sildītāju spirāles sistēmās (līdz 150°C), kā arī iebūvētu aizsardzību pret koroziju visām HDS mašīnu sastāvdaļām, kas nonāk saskarē ar ūdeni.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|10
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|9
|Svars (kg)
|10.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|11
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|230 x 188 x 307