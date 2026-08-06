Ierīču aizsardzības līdzeklis PressurePro RM 110, 200l
Aizsardzība pret pārkaļķošanos karstā ūdens augstspiediena tīrītājos. Šī jaunā formula nodrošina uzlabotu aizsardzību pret kaļķakmens nogulsnēm sildītāju spirāles sistēmās (līdz 150°C), kā arī iebūvētu aizsardzību pret koroziju visām HDS mašīnu sastāvdaļām, kas nonāk saskarē ar ūdeni.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|200
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|9
|Svars (kg)
|203.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|218.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|580 x 580 x 970
Produkts
- Visaptveroša aizsardzība un kopšana karstā ūdens augstspiediena tīrītājiem
- Efektīvi aizsargā sildelementu no kaļķakmens
- Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
- Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
- Nesatur fosfātus
- Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Transports un transporta aprīkojums
- Auto/motora mazgāšana
- Attaukošana un fosfatēšana
- Virsmas attaukošana
- Iekārtas apkope, aizsardzība pret kaļķakmeni