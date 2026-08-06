Karstais vasks PressurePro RM 41, 10l
Koncentrāts ar augstu karnaubas vaska saturu. To izmanto lakotu virsmu kopšanai un aizsardzībai. Uzklāts, tas veido aizsargkārtu ar intensīvu spīdumu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|10
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|5
|Svars (kg)
|9.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|10.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|230 x 188 x 307
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Transports un transporta aprīkojums
- Automašīnu apkopšanai
- Iekārtu un mehānismu aizsardzībai.