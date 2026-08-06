PressurePro automašīnu pulverveida šampūns RM 22, 20kg
Spēcīgs pulverveida šampūns noturīga eļļas, tauku un minerālu piesārņojuma noņemšanai. Ideāli piemērots dzinēju tīrīšanai un automašīnu mazgāšanai. Bez NTA.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (kg)
|20
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|12.7
|Svars (kg)
|20
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|20.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|540 x 640 x 120
Produkts
- Efektīvs šampūna pulveris augstspiediena tīrīšanai
- Efektīvi izšķīdina eļļu, taukus un minerālu plankumus
- Efektīvi tīra pie visdažādākajām temperatūras diapazona vērtībām
- Ātra un efektīva iedarbība
- Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
- Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
- Nesatur fosfātus
- Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- Bīstami
- H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
- H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
- H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
- P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
- P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
- P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
- P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
- P405 Glabāt slēgtā veidā.
- P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Transports un transporta aprīkojums
- Auto/motora mazgāšana
- Daļu tīrīšana
- Virsmas attaukošana