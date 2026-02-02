Средство для очистки каменной керамики RM 753, 10л

Специальное средство для удаления жировых, масляных и минеральных загрязнений с керамогранита и любых других каменных плиток. Не нарушает противоскользящих свойств каменной керамики. Не содержит поверхностно-активных веществ, не нарушает функционирование очистных сооружений.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 10,5
Вес (кг) 11,32
Вес (с упаковкой) (кг) 12,293
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 230 x 188 x 307
Свойства
  • Мощное средство для очистки сильно загрязнённых плиточных полов
  • Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
  • Формула с низким пенообразованием
  • Экономичен в использовании
  • Придает приятный свежий запах
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
  • Не содержит NTA
  • Без ПАВ и энзимов
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Области применения
  • Уборка полов
