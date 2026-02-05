Niezwykle odporne na rozdarcia, trójwarstwowe fizelinowe worki filtracyjne KFI 357 imponują podczas użytkowania dzięki wysokiej mocy ssania i filtracji pyłu. Są również przeznaczone do trudnych warunków, na przykład do odkurzania grubych i wilgotnych zanieczyszczeń. Pasuje do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2–18, WD 2, WD 3, WD 3–18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 i MV 3, a także do urządzeń spryskująco-odsysających Kärcher SE 4, SE 4001 i SE 4002. Zakres dostawy: 4 opakowania.