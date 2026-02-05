Fizelinowe worki filtracyjne KFI 357

Niezwykle odporne na rozdarcia fizelinowe worki filtracyjne KFI 357 z łatwością radzą sobie z odkurzaniem suchych i wilgotnych zanieczyszczeń. Nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz urządzeń ekstrakcyjnych.

Niezwykle odporne na rozdarcia, trójwarstwowe fizelinowe worki filtracyjne KFI 357 imponują podczas użytkowania dzięki wysokiej mocy ssania i filtracji pyłu. Są również przeznaczone do trudnych warunków, na przykład do odkurzania grubych i wilgotnych zanieczyszczeń. Pasuje do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2–18, WD 2, WD 3, WD 3–18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 i MV 3, a także do urządzeń spryskująco-odsysających Kärcher SE 4, SE 4001 i SE 4002. Zakres dostawy: 4 opakowania.

Cechy i zalety
Trójwarstwowy materiał fizelinowy
  • Zapewnia wysoką moc ssania i wysoką filtrację pyłu podczas użytkowania.
  • Wyjątkowo odporny na rozdarcia, idealny do intensywnego użytkowania.
Pasuje do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Pasuje do urządzeń spryskująco-odsysających Kärcher SE 4, SE 4001, SE 4002
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 4
Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 230 x 200 x 12
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Do odkurzania suchych zanieczyszczeń
  • Mokry brud