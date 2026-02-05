Fizelinowe worki filtracyjne KFI 357
Niezwykle odporne na rozdarcia fizelinowe worki filtracyjne KFI 357 z łatwością radzą sobie z odkurzaniem suchych i wilgotnych zanieczyszczeń. Nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz urządzeń ekstrakcyjnych.
Niezwykle odporne na rozdarcia, trójwarstwowe fizelinowe worki filtracyjne KFI 357 imponują podczas użytkowania dzięki wysokiej mocy ssania i filtracji pyłu. Są również przeznaczone do trudnych warunków, na przykład do odkurzania grubych i wilgotnych zanieczyszczeń. Pasuje do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2–18, WD 2, WD 3, WD 3–18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 i MV 3, a także do urządzeń spryskująco-odsysających Kärcher SE 4, SE 4001 i SE 4002. Zakres dostawy: 4 opakowania.
Cechy i zalety
Trójwarstwowy materiał fizelinowy
- Zapewnia wysoką moc ssania i wysoką filtrację pyłu podczas użytkowania.
- Wyjątkowo odporny na rozdarcia, idealny do intensywnego użytkowania.
Pasuje do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Pasuje do urządzeń spryskująco-odsysających Kärcher SE 4, SE 4001, SE 4002
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|4
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|230 x 200 x 12
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/4/18
- KWD 2 S V-15/4/18/C
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 2 V-19/4/18
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Line
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- SE 4001
- SE 4001 Plus
- SE 4001 Plus Limited Edition
Zastosowania
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń
- Mokry brud