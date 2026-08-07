Lanca do piany Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

Opracowana do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher bez serwomechanizmu: Lanca pianowa Advanced 2 zachwyca korpusem wykonanym z wytrzymałego i trwałego stopu Ecobrass do stosowania z silnie działającymi środkami czyszczącymi.

Lanca pianowa Advanced 2 została specjalnie zaprojektowana do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher, bez serwomechanizmu, o wydajności tłoczenia od 700 do 800 l/h. Solidny korpus został wykonany z wysokiej jakości stopu Ecobrassu, co pozwala również na stosowanie silnych środków czyszczących, które można precyzyjnie dozować na 3 poziomach. Zintegrowana przesłona skutecznie zapobiega niezamierzonemu przestawieniu dozownika środka czyszczącego, a kąt spryskiwania można precyzyjnie dostosować. Ponadto, lanca do piany posiada ergonomiczny i wyjątkowo stabilny zbiornik na środki czyszczące z dużym wlewem i dodatkową możliwością chwytania za szyjkę.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 700 - 800
Rozmiar dyszy ( ) 45
Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Dozowanie (%) 1 - 2 - 4
Pojemność zbiornika (l) 1
Temperatura (°C) maks. 60
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,8
Akcesoria
Części zamienne

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