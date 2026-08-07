Lanca pianowa Advanced 2 została specjalnie zaprojektowana do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher, bez serwomechanizmu, o wydajności tłoczenia od 700 do 800 l/h. Solidny korpus został wykonany z wysokiej jakości stopu Ecobrassu, co pozwala również na stosowanie silnych środków czyszczących, które można precyzyjnie dozować na 3 poziomach. Zintegrowana przesłona skutecznie zapobiega niezamierzonemu przestawieniu dozownika środka czyszczącego, a kąt spryskiwania można precyzyjnie dostosować. Ponadto, lanca do piany posiada ergonomiczny i wyjątkowo stabilny zbiornik na środki czyszczące z dużym wlewem i dodatkową możliwością chwytania za szyjkę.