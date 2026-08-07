Lanca do piany Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Opracowana do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher bez serwomechanizmu: Lanca pianowa Advanced 2 zachwyca korpusem wykonanym z wytrzymałego i trwałego stopu Ecobrass do stosowania z silnie działającymi środkami czyszczącymi.
Lanca pianowa Advanced 2 została specjalnie zaprojektowana do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher, bez serwomechanizmu, o wydajności tłoczenia od 700 do 800 l/h. Solidny korpus został wykonany z wysokiej jakości stopu Ecobrassu, co pozwala również na stosowanie silnych środków czyszczących, które można precyzyjnie dozować na 3 poziomach. Zintegrowana przesłona skutecznie zapobiega niezamierzonemu przestawieniu dozownika środka czyszczącego, a kąt spryskiwania można precyzyjnie dostosować. Ponadto, lanca do piany posiada ergonomiczny i wyjątkowo stabilny zbiornik na środki czyszczące z dużym wlewem i dodatkową możliwością chwytania za szyjkę.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|700 - 800
|Rozmiar dyszy ( )
|45
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Dozowanie (%)
|1 - 2 - 4
|Pojemność zbiornika (l)
|1
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
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