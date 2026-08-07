Woda gorąca o maks. temperaturze 98°C z myjki wysokociśnieniowej na wodę gorącą firmy Kärcher oraz wycinak WR 10 z 10-centymetrową dyszą spryskującą gwarantują skuteczne i wydajne usuwanie chwastów również w ograniczonych przestrzeniach. Zintegrowany adapter dyszy zapewnia optymalny przepływ gorącej wody oraz umożliwia używanie każdego z naszych urządzeń wysokociśnieniowych. Kompaktowa i lekka budowa wycinaka ułatwia pracę, którą można wykonywać bez wysiłku i przez dłuższy czas.