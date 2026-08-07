WR 10

W połączeniu z myjkami wysokociśnieniowymi na gorącą wodę wycinak WR 10 umożliwia szybkie i dokładne usuwanie chwastów. Zestaw zawiera głowicę spryskującą 10 cm oraz adapter dyszy.

Woda gorąca o maks. temperaturze 98°C z myjki wysokociśnieniowej na wodę gorącą firmy Kärcher oraz wycinak WR 10 z 10-centymetrową dyszą spryskującą gwarantują skuteczne i wydajne usuwanie chwastów również w ograniczonych przestrzeniach. Zintegrowany adapter dyszy zapewnia optymalny przepływ gorącej wody oraz umożliwia używanie każdego z naszych urządzeń wysokociśnieniowych. Kompaktowa i lekka budowa wycinaka ułatwia pracę, którą można wykonywać bez wysiłku i przez dłuższy czas.

Cechy i zalety
Skuteczne usuwanie chwastów dzięki optymalnemu połączeniu wycinaka i myjki wysokociśnieniowej na gorącą wodę
  • Zintegrowany adapter dyszy zapewniający prawidłową objętość wody w przypadku każdej myjki wysokociśnieniowej na gorącą wodę Kärcher.
  • Najnowsza technologia palnika Kärcher zapewnia optymalną temperaturę wody do usuwania chwastów (do 98°C).
Kompaktowy wycinak o lekkim designie
  • Kompaktowy design umożliwia pracę w ograniczonych warunkach przestrzennych.
  • Lekki design odciąża użytkownika i umożliwia mu dłuższą pracę.
Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,7

Wideo

Zastosowania
  • Skuteczne i wygodne usuwanie chwastów bez chemikaliów w środowisku miejskim
Części zamienne

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