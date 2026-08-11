Lithium-ion-batteri 18V / 5,0 Ah

18 V/5.0 Ah Lithium-ion-batteri med innovativ Real Time Technology inklusive LCD-display som visar laddningsnivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 18 V Battery Power-batteriplattform.

Utrustad med litiumjonceller som säkerställer en konsekvent prestanda hos batteriet. Cellerna förhindrar också urladdning av batteriet, liksom lägre batterikapacitet på grund av frekvent partiell urladdning (minneseffekt). För övrigt visas återstående körtid, laddningsnivå och batteritid kontinuerligt på den integrerade LCD-displayen med hjälp av innovativ Real Time-teknik. Kärchers Lithium-batteri 18 V/5,0 Ah Battery Power-batteri är kompatibelt med alla enheter som använder sig av Kärchers 18 V Battery Power-batteriplattform.

Egenskaper och fördelar
Lithium-ion-batteri 18V / 5,0 Ah: Innovativ Real Time-teknik
Innovativ Real Time-teknik
Den integrerade LCD-displayen visar kvarstående batteritid, laddningstid och laddningsstatus hela tiden.
Lithium-ion-batteri 18V / 5,0 Ah: Kärcher 18 V-batteriplattform
Kärcher 18 V-batteriplattform
För användning i samtliga apparater på Kärcher 18 V-plattformen. För användning med alla Kärchers enheter som använder sig av 18 V-batteriplattformen Batteri Power+.
Lithium-ion-batteri 18V / 5,0 Ah: Kraftfulla litiumjonceller
Kraftfulla litiumjonceller
Litiumjonbatteriet garanterar konsekvent effekt och förhindrar självurladdning samt minneseffekten.
Automatiskt förvaringsläge
  • Förlänger cellernas livslängd.
IPX 5-klassad – skyddad mot vattenstrålar från alla riktningar
  • Tillförlitligt skydd under arbeten som använder vattenstrålar.
Effektiv temperaturreglering
  • Topprestanda tack vare effektiv värmebuffring och smart batterihantering.
Intelligent cellövervakning
  • Skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
Robust hölje
  • Kärchers batterihöljen är extremt stöttåliga.
Specifikationer

Tekniska data

Batteriplattform 18 V batteriplattform
Batterityp Uppladdningsbart batteri
Spänning (V) 18
Kapacitet (Ah) 5
Energi (Wh) 90
Färg Svart
Vikt (kg) 0,8
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,9
Mått (L × B × H) (mm) 134 x 88 x 73
Lithium-ion-batteri 18V / 5,0 Ah
Lithium-ion-batteri 18V / 5,0 Ah
Lithium-ion-batteri 18V / 5,0 Ah
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