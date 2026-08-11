Utrustad med litiumjonceller som säkerställer en konsekvent prestanda hos batteriet. Cellerna förhindrar också urladdning av batteriet, liksom lägre batterikapacitet på grund av frekvent partiell urladdning (minneseffekt). För övrigt visas återstående körtid, laddningsnivå och batteritid kontinuerligt på den integrerade LCD-displayen med hjälp av innovativ Real Time-teknik. Kärchers Lithium-batteri 18 V/5,0 Ah Battery Power-batteri är kompatibelt med alla enheter som använder sig av Kärchers 18 V Battery Power-batteriplattform.