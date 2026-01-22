Autošampón, 5L, 5l

Mierne alkalický, peniaci čistiaci prostriedok na dôkladné umývanie áut. Neškodí životnému prostrediu a je šetrný k lakovaným a plastovým povrchom.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 5
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 190 x 140 x 250
Oblasti využitia
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
