Čistič na kameň a fasády 5L, 5l

Účinný čistiaci prostriedok ľahko odstraňuje olej, tuk, hrdzu, prach, riasy a znečistenie od emisií usadené na kamenných a hliníkových fasádach, kamenných terasách a ostatných kamenných povrchoch.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 5
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hmotnosť (kg) 5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 192 x 145 x 248
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Terasa
  • Hliníkové fasády
  • Kamenné povrchy
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
Príslušenstvo