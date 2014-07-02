Насадка для автомобіля, DN 35, 90 мм
Кутова, плоска, пластикова насадка для автомобіля, близько 90 мм шириною.
Кутова, плоска, пластикова насадка для автомобіля, близько 90 мм шириною.
Специфікації
Технічні характеристики
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Кількість (шт.)
|1
|Ширина (мм)
|90
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,123
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,136
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|240 x 130 x 100
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Спеціально розроблений для ретельного прибирання салонів автомобілів.