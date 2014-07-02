Насадка для автомобіля, DN 35, 90 мм

Кутова, плоска, пластикова насадка для автомобіля, близько 90 мм шириною.

Кутова, плоска, пластикова насадка для автомобіля, близько 90 мм шириною.

Специфікації

Технічні характеристики

Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Кількість (шт.) 1
Ширина (мм) 90
Колір чорний
Вага (кг) 0,123
Вага (з упаковкою) (кг) 0,136
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 240 x 130 x 100

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Області застосування
  • Спеціально розроблений для ретельного прибирання салонів автомобілів.