Шланг PrimoFlex 1/2 - 50м

Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (1/2") длиной 50 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C.

Шланг PrimoFlex® диаметр 1/2", длина 50 м, выдерживает давление до 24 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Идеально подходит для полива и садов любого размера. Не содержит фталатов (<0,1 %), кадмия, бария и свинца - это означает, что он не содержит абсолютно никаких веществ, вредных для здоровья. Погодостойкий анти-УФ-слой защищает шланг от выгорания, а непрозрачный средний слой предотвращает образование водорослей внутри шланга. Шланг имеет высокую температурную стойкость от -20 до 65 ° C. Садовые шланги на для полива Kärcher исключительно гибкие, надежные и устойчивы к перегибу. Длительный срок службы плюс удобство в обращении.

Особенности и преимущества
Гарантия 12 лет
  • Гарантированная стойкость
3 слоя
  • Устойчив к перегибам
Выдерживает давление до 24 бар
  • Гарантированная надежность
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
  • Для удобства использования
Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C
  • Гарантированная надежность
Не содержит кадмия, бария и свинца
  • Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
  • Гарантия надежности и долгого срока службы.
Качественный садовый шланг, который не содержит фталатов
  • Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Атмосферостойкий и защитный от УФ внешний слой
  • Гарантированная надежность
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″
Длина шланга (м) 50
Цвет Желтый
Вес (кг) 5,55
Вес (с упаковкой) (кг) 5,595
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 380 x 380 x 155
Шланг PrimoFlex 1/2 - 50м
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.