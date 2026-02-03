Шланг PrimoFlex 1/2 - 50м
Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (1/2") довжиною 50 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.
Шланг PrimoFlex® діаметр 1/2 ", довжина 50 м, витримує тиск до 24 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Ідеально підходить для поливу і садів будь-якого розміру. Не містить фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю - це означає, що він не містить абсолютно ніяких речовин, шкідливих для здоров'я. Анти-УФ-шар захищає шланг від вигорання, а непрозорий середній шар запобігає утворенню водоростей всередині шланга . Шланг має високу температурну стійкість від -20 до 65 ° C. Садові шланги на для поливу Kärcher виключно гнучкі, надійні і стійкі до перегину. Тривалий термін служби плюс зручність у використанні.
Особливості та переваги
Гарантія 12 років
- Гарантована надійність
3 шари
- Стійкість до перегинів.
Витримує тиск до 24 бар
- Гарантована надійність
Простий у використанні садовий шланг з армуванням для стійкості до тиску
- Для зручності використання
Висока термостійкість: від 0 до +40 °C
- Гарантована надійність
Не містить кадмію, барію і свинцю
- Не містить шкідливих для здоров'я та навколишнього середовища речовин.
Світлонепроникний шар, який захищає шланг від проростания водоростей всередині
- Гарантія надійності та довгого терміну служби.
Якісний садовий шланг, що не містить фталатів (< 0,1 %)
- Не містить шкідливих для здоров'я та навколишнього середовища речовин.
Атмосферостійкий і захисний від УФ зовнішній шар
- Гарантована надійність
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|1/2″
|Довжина труби (м)
|50
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|5,55
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,595
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 380 x 155
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту