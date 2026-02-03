Шланг PrimoFlex 5/8 - 25м

Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (5/8") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C.

Высококачественный шланг PrimoFlex® диаметром 5/8" и длиной 25 м идеально подходит для полива небольших и больших садов и других участков. Трехслойный садовый шланг в прочной текстильной оплетке не содержит фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца и поэтому абсолютно безопасен для здоровья. Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению наружный слой защищает материал, а светонепроницаемый промежуточный слой препятствует образованию водорослей внутри шланга. Рабочее давление до 24 бар. Также шланг отличается высокой термостойкостью от –20 до 65 °C. Именно поэтому наша гарантия на него составляет 12 лет. Садовые шланги Kärcher из линейки для полива демонстрируют высочайшую гибкость, прочность и стойкость к изломам. Преимущества как на ладони: простое обращение и долгий срок службы. Потому что полив с Kärcher – это всегда полив «с головой».

Особенности и преимущества
Гарантия 12 лет
  • Гарантированная стойкость
3 слоя
  • Устойчив к перегибам
Выдерживает давление до 24 бар
  • Гарантированная надежность
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
  • Для удобства использования
Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C
  • Гарантированная надежность
Не содержит кадмия, бария и свинца
  • Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
  • Гарантия надежности и долгого срока службы.
Качественный садовый шланг, который не содержит фталатов
  • Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Атмосферостойкий и защитный от УФ внешний слой
  • Гарантированная надежность
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 5/8″
Длина шланга (м) 25
Цвет Желтый
Вес (кг) 3,68
Вес (с упаковкой) (кг) 3,784
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 370 x 370 x 85
Шланг PrimoFlex 5/8 - 25м
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
Общая информация
