Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® диаметром 1/2" и длиной 25 м прекрасно подходит для полива садовых участков любой площади. 3-слойный шланг армирован устойчивой к давлению тканью и безопасен для здоровья благодаря отсутствию фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца. Наружный слой шланга обеспечивает защиту от атмосферных воздействий и Уф-излучения, а светонепроницаемый промежуточный слой предотвращает рост водорослей внутри шланга. Давление разрыва составляет 24 бар. Шланг обладает высокой термостойкостью (от 0 до +40 °C). На него предоставляется 12-летняя гарантия. Садовый шланг Kärcher отличается также высочайшей эластичностью, прочностью и устойчивостью к перегибам, что обеспечивает удобство в обращении и долгий срок службы.