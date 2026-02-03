Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® діаметром 1/2" і довжиною 25 м чудово підходить для поливу садових ділянок будь-якої площі.3-шаровий шланг армований стійкою до тиску тканиною та безпечний для здоров'я забезпечує захист від атмосферних впливів та УФ-випромінювання, а світлонепроникний проміжний шар запобігає росту водоростей усередині шланга, тиск розриву становить 24 бар, шланг має високу термостійкість (від 0 до +40 °C). На нього надається 12-річна гарантія. Садовий шланг Kärcher відрізняється також найвищою еластичністью, міцністю та стійкістю до перегинів, що забезпечує зручність у користуванні та довгий термін служби.