Шланг PrimoFlex® 1/2" - 25 m
Гнучкий садовий шланг PrimoFlex® (1/2") – міцний, термостійкий та безпечний для здоров'я водопровідний шланг у міцному обплетенні довжиною 25 м. Тиск розриву: 24 бар.
Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® діаметром 1/2" і довжиною 25 м чудово підходить для поливу садових ділянок будь-якої площі.3-шаровий шланг армований стійкою до тиску тканиною та безпечний для здоров'я забезпечує захист від атмосферних впливів та УФ-випромінювання, а світлонепроникний проміжний шар запобігає росту водоростей усередині шланга, тиск розриву становить 24 бар, шланг має високу термостійкість (від 0 до +40 °C). На нього надається 12-річна гарантія. Садовий шланг Kärcher відрізняється також найвищою еластичністью, міцністю та стійкістю до перегинів, що забезпечує зручність у користуванні та довгий термін служби.
Особливості та переваги
Гарантія 12 років
- Довговічність
3 шари
- Стійкий до перегинів
Тиск розриву 22 бар
- Гарантована надійність
Простий у використанні садовий шланг з армуванням для стійкості до тиску
- Для зручності використання
Висока термостійкість: від 0 до +40 °C
- Гарантована надійність
Не містить кадмію, барію і свинцю
- Не шкідливий для здоров'я та безпечний для навколишнього середовища.
Світлонепроникний шар, який захищає шланг від проростания водоростей всередині
- Гарантована надійність та довговічність
Якісний садовий шланг, що не містить фталатів (< 0,1 %)
- Не шкідливий для здоров'я та безпечний для навколишнього середовища.
Атмосферостійкий і захисний від УФ зовнішній шар
- Гарантована надійність
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|1/2″
|Довжина труби (м)
|25
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|2,75
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,779
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|289 x 289 x 142
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту