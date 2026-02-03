Шланг PrimoFlex® 1/2" - 25 m

Гнучкий садовий шланг PrimoFlex® (1/2") – міцний, термостійкий та безпечний для здоров'я водопровідний шланг у міцному обплетенні довжиною 25 м. Тиск розриву: 24 бар.

Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® діаметром 1/2" і довжиною 25 м чудово підходить для поливу садових ділянок будь-якої площі.3-шаровий шланг армований стійкою до тиску тканиною та безпечний для здоров'я забезпечує захист від атмосферних впливів та УФ-випромінювання, а світлонепроникний проміжний шар запобігає росту водоростей усередині шланга, тиск розриву становить 24 бар, шланг має високу термостійкість (від 0 до +40 °C). На нього надається 12-річна гарантія. Садовий шланг Kärcher відрізняється також найвищою еластичністью, міцністю та стійкістю до перегинів, що забезпечує зручність у користуванні та довгий термін служби.

Особливості та переваги
Гарантія 12 років
  • Довговічність
3 шари
  • Стійкий до перегинів
Тиск розриву 22 бар
  • Гарантована надійність
Простий у використанні садовий шланг з армуванням для стійкості до тиску
  • Для зручності використання
Висока термостійкість: від 0 до +40 °C
  • Гарантована надійність
Не містить кадмію, барію і свинцю
  • Не шкідливий для здоров'я та безпечний для навколишнього середовища.
Світлонепроникний шар, який захищає шланг від проростания водоростей всередині
  • Гарантована надійність та довговічність
Якісний садовий шланг, що не містить фталатів (< 0,1 %)
  • Не шкідливий для здоров'я та безпечний для навколишнього середовища.
Атмосферостійкий і захисний від УФ зовнішній шар
  • Гарантована надійність
Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр 1/2″
Довжина труби (м) 25
Колір жовтий
Вага (кг) 2,75
Вага (з упаковкою) (кг) 2,779
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 289 x 289 x 142
Шланг PrimoFlex® 1/2" - 25 m
Області застосування
  • Полив саду
  • Для поливу великих садово-городніх ділянок.
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
