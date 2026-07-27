Pikenduskomplekt
Teleskoopvarrega pikenduskomplekti abil aknapesurile Window Vac ning vibreeriva juhtmeta aknapuhasti abil saate puhastada ka kõrgel asuvaid aknaid. Pikendatav 0,6 meetrist kuni 1,5 meetrini.
Nüüd saate puhastada kõrgeid aknaid, katuseaknaid ning teise raskesti ligipääsetavaid siledaid pindu mugavalt ja ilma redelita: see on võimalik tänu Kärcheri aknapesuri Window Vac pikenduskomplektile ja vibreerivale juhtmeta aknapuhastile. Komplekt koosneb kahest teleskooptorust, painduvast ühenduslülist aknapesurile Window Vac ja mikrokiudlapiga aknapuhastist. Tänu komplektile suureneb tööraadius 1.5 meetri võrra, mis võimaldab vaevata puhastada umbes 3.5 meetri kõrguseid elutubasid, vannitubasid või talveaedu – sellega tulevad toime ka lühemat kasvu inimesed.
Omadused ja tulu
Kõrged aknapinnad on hõlpsasti ligipääsetavad
Teleskoop-pihustustoru
Sobib kõikidele aknapesuri Window Vac mudelitele ja vibreerivale juhtmeta aknapuhastile
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|150 x 250 x 1170
Videos
Kokkusobivad masinad
- WV 2 Plus N D500
- WV 2 Plus NP
- WV 2 Universal Black Edition+
- WV 2 Universal Care+
- WV 2 Universal Extra+ Black
- WV 2 Universal Home
- WV 2 Universal Multi
- WV 2 Universal Precision
- WV 3 Comfort Black Edition+
- WV 3 Comfort Care
- WV 3 Comfort Extended
- WV 3 Comfort Precision
- WV 3 Comfort Precision+ Black
- WV 4-4 Plus
Kasutusvaldkonnad
- Klaaspindade triibuvaba poleerimine
- Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
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