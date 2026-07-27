Nüüd saate puhastada kõrgeid aknaid, katuseaknaid ning teise raskesti ligipääsetavaid siledaid pindu mugavalt ja ilma redelita: see on võimalik tänu Kärcheri aknapesuri Window Vac pikenduskomplektile ja vibreerivale juhtmeta aknapuhastile. Komplekt koosneb kahest teleskooptorust, painduvast ühenduslülist aknapesurile Window Vac ja mikrokiudlapiga aknapuhastist. Tänu komplektile suureneb tööraadius 1.5 meetri võrra, mis võimaldab vaevata puhastada umbes 3.5 meetri kõrguseid elutubasid, vannitubasid või talveaedu – sellega tulevad toime ka lühemat kasvu inimesed.