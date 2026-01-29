Moottoripyörän pesuaine, 500ml
Moottoripyörän käsinpesuun suunniteltu pesuaine puhdistaa tehokkaasti ja hellävaraisesti tyypillistä likaa geelimäisellä koostumuksella. 0,5 litran pullo.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (ml)
|500
|Pakkausyksikkö (kpl)
|8
|Paino (kg)
|0,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|70 x 70 x 240
Tuote
- Parannettu koostumus - erityisen tehokas tiukasti tarrannutta jarrupölyä vastaan.
- Geelimäinen koostumus jää pintaan vaikuttamaan
- Käyttövalmis pesuaine
- Pullon runko on valmistettu 100 % kierrätetystä muovista
- Valmistettu Saksassa
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
- P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
- P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
- H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
- P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.
- P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
- P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
- K 5 Basic
- K 5 Black
- K 5 Compact Home Flex Anti-Twist
- K 5 Premium FC AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Anti Twist Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5.20 M plus T 100
- K 7 Compact
- K 7 Power
- K 7 Premium FC AntiTwist Flex
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7.20 M plus
- K Mini Plus
- KHB 18-46 Akkupainepesuri
- KHB 4-18 Plus ilman akkua
- KHB 6 ilman akkua
- OC 3
- OC 3 + Pet
- OC 3 + pyöränpuhdistussetti
- OC 3 Plus
- Painepesuri K 2 Compact Home
- Painepesuri K3 Car & Home T50
Käyttökohteet
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Polkupyörät