Moottoripyörän pesuaine, 500ml

Moottoripyörän käsinpesuun suunniteltu pesuaine puhdistaa tehokkaasti ja hellävaraisesti tyypillistä likaa geelimäisellä koostumuksella. 0,5 litran pullo.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (ml) 500
Pakkausyksikkö (kpl) 8
Paino (kg) 0,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,7
Mitat (p x l x k) (mm) 70 x 70 x 240
Tuote
  • Parannettu koostumus - erityisen tehokas tiukasti tarrannutta jarrupölyä vastaan.
  • Geelimäinen koostumus jää pintaan vaikuttamaan
  • Käyttövalmis pesuaine
  • Pullon runko on valmistettu 100 % kierrätetystä muovista
  • Valmistettu Saksassa
Moottoripyörän pesuaine, 500ml
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
  • P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
  • P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
  • H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
  • P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.
  • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Polkupyörät