Zahvaljujući rotirajućoj usisnoj četki DN 35 tvrtke Kärcher, kut nagiba četke može se prilagoditi površini koju treba očistiti. To znači da četka za usisavanje s visokokvalitetnim sintetičkim čekinjama proširuje moguće primjene usisavača i poboljšava rezultat usisavanja. Savršeno npr. za čišćenje namještaja, zidnih obloga od drveta ili prirodnog kamena, kao i lajsni ili također za čišćenje okova tijekom čišćenja unutrašnjosti vozila.