Četka za usisavanje
Rotirajuća četka za usisavanje (DN 35) s visokokvalitetnim sintetičkim čekinjama. Dimenzije nastavka četke: 70 × 45 mm.
Zahvaljujući rotirajućoj usisnoj četki DN 35 tvrtke Kärcher, kut nagiba četke može se prilagoditi površini koju treba očistiti. To znači da četka za usisavanje s visokokvalitetnim sintetičkim čekinjama proširuje moguće primjene usisavača i poboljšava rezultat usisavanja. Savršeno npr. za čišćenje namještaja, zidnih obloga od drveta ili prirodnog kamena, kao i lajsni ili također za čišćenje okova tijekom čišćenja unutrašnjosti vozila.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardni nominalni promjer (mm)
|35
|Količina (Komad(a))
|1
|Širina (mm)
|70
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|115 x 50 x 70