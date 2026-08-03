Jednostavno rješenje za čišćenje staklenih površina s parnim čistačem. Pomoću mlaznice za prozore Comfort prozori, ogledala i druge staklene površine mogu se lako očistiti bez ostavljanja tragova. Dugačka oštrica brisača olakšava brisanje tragova čak i s područja koja je teško očistiti. Za učinkovito čišćenje prozora bez kemikalija.