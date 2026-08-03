Komforna mlaznica za prozore

Pomoću mlaznice za prozore Comfort lako se i temeljito čiste čak i teško dostupna prozorska stakla zahvaljujući dugačkoj, fleksibilnoj oštrici brisača. Za rezultate tako čiste da sjaje.

Jednostavno rješenje za čišćenje staklenih površina s parnim čistačem. Pomoću mlaznice za prozore Comfort prozori, ogledala i druge staklene površine mogu se lako očistiti bez ostavljanja tragova. Dugačka oštrica brisača olakšava brisanje tragova čak i s područja koja je teško očistiti. Za učinkovito čišćenje prozora bez kemikalija.

Značajke i prednosti
Komforna mlaznica za prozore: Otvori za izlaz pare na mlaznici
Otvori za izlaz pare na mlaznici
Staklo se ravnomjerno tretira parom, što doprinosi optimalnom rastvaranju nečistoće.
Komforna mlaznica za prozore: Kvalitetna gumena traka
Kvalitetna gumena traka
Čišćenje bez tragova za prozore, ogledala i mnoge druge staklene površine. Vlaga i opuštena prljavština učinkovito se uklanjaju.
Komforna mlaznica za prozore: Duga, fleksibilna oštrica brisača
Duga, fleksibilna oštrica brisača
Posebno dugačka oštrica mlaznice za prozore osigurava savršene rezultate čišćenja, čak i u teško dostupnim kutovima.
Čišćenje bez kemikalija
  • Vruća para ima vrlo snažan učinak otapanja prljavštine. Ujedno, metoda je održiva jer nema potrebe za korištenjem dodatnih deterdženata.
Specifikacije

Tehnički podaci

Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 140 x 225 x 43
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Područja primjene
  • Prozori i staklene površine
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