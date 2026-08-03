Komforna mlaznica za prozore
Pomoću mlaznice za prozore Comfort lako se i temeljito čiste čak i teško dostupna prozorska stakla zahvaljujući dugačkoj, fleksibilnoj oštrici brisača. Za rezultate tako čiste da sjaje.
Jednostavno rješenje za čišćenje staklenih površina s parnim čistačem. Pomoću mlaznice za prozore Comfort prozori, ogledala i druge staklene površine mogu se lako očistiti bez ostavljanja tragova. Dugačka oštrica brisača olakšava brisanje tragova čak i s područja koja je teško očistiti. Za učinkovito čišćenje prozora bez kemikalija.
Značajke i prednosti
Otvori za izlaz pare na mlazniciStaklo se ravnomjerno tretira parom, što doprinosi optimalnom rastvaranju nečistoće.
Kvalitetna gumena trakaČišćenje bez tragova za prozore, ogledala i mnoge druge staklene površine. Vlaga i opuštena prljavština učinkovito se uklanjaju.
Duga, fleksibilna oštrica brisačaPosebno dugačka oštrica mlaznice za prozore osigurava savršene rezultate čišćenja, čak i u teško dostupnim kutovima.
Čišćenje bez kemikalija
- Vruća para ima vrlo snažan učinak otapanja prljavštine. Ujedno, metoda je održiva jer nema potrebe za korištenjem dodatnih deterdženata.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|140 x 225 x 43
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Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Prozori i staklene površine