Recite zbogom naborima! Uz nastavak za peglanje odjeće parom, odjeća u trenu ponovno izgleda najbolje. Također čini brzim i lakim osvježavanje odjeće, zavjesa i mnogih drugih tekstila te vas rješava neugodnih mirisa. Nastavak za paru pretvara svaki Kärcher parni čistač s dodatkom u aparat za paru koji prodire u tkaninu ultra suhom i vrućom parom kako bi osvježio vlakna sve do srži. Kondenzirana voda koja nastaje prilikom isparavanja s nastavkom skuplja se u poseban spremnik koji se jednostavno može isprazniti niz sudoper ili čak u spremnik parnog čistača.