Nastavak za ručno parno glačanje

Steamer za odjeću je dodatak za paru, prikladan za sve Kärcher parne čistače. Izglađuje nabore na odjeći pomoću pare za učinkovite rezultate. Idealan i za osvježavanje ostalih tekstila.

Recite zbogom naborima! Uz nastavak za peglanje odjeće parom, odjeća u trenu ponovno izgleda najbolje. Također čini brzim i lakim osvježavanje odjeće, zavjesa i mnogih drugih tekstila te vas rješava neugodnih mirisa. Nastavak za paru pretvara svaki Kärcher parni čistač s dodatkom u aparat za paru koji prodire u tkaninu ultra suhom i vrućom parom kako bi osvježio vlakna sve do srži. Kondenzirana voda koja nastaje prilikom isparavanja s nastavkom skuplja se u poseban spremnik koji se jednostavno može isprazniti niz sudoper ili čak u spremnik parnog čistača.

Značajke i prednosti
Nastavak za ručno parno glačanje: Brzo i jednostavno uklanja nabore
Brzo i jednostavno uklanja nabore
Iznimno suha, vruća para daje rezultate bez nabora jednostavno, pouzdano i brzo. Kada radite s debljim tkaninama ili tvrdokornim naborima, možete primijeniti još više topline i dodatnog pritiska s metalnom pločom za učinkovite rezultate.
Nastavak za ručno parno glačanje: Osvježava između pranja
Osvježava između pranja
Para ima učinak neutralizacije mirisa, što čini aparat za paru savršenim za osvježavanje tkanina između pranja. Idealno za osvježenje odjevnog predmeta ili kućnog tekstila nakon što su dugo stajali u ormaru ili ormaru.
Nastavak za ručno parno glačanje: Nije potrebna daska za glačanje
Nije potrebna daska za glačanje
Odjevni predmeti se jednostavno mogu objesiti na vješalicu i ispariti.
Siguran i jednostavan za korištenje za sve vrste tekstila
  • Uređaj za glačanje na paru može se koristiti za svu odjeću koja se može glačati i standardni kućanski tekstil.
  • Intenzitet topline i pare kontrolira se udaljenošću između nastavka i tekstila. Može se koristiti čak i za kuhanje na pari osjetljivih materijala.
Para se ravnomjerno ispušta po cijeloj površini
  • Otvori za izlaz pare raspoređeni su po cijeloj širini metalne ploče kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela pare i savršeni rezultati.
Mala težina
  • Steamer za odjeću je vrlo lagan, težak samo 220 g, oslobađa napor od posla čak i tijekom dužih vremenskih razdoblja.
Veliki kapacitet spremnika za vodu za rad bez prekida
  • Ovisno o korištenom Kärcher parnom čistaču dostupno je do 1,5 l vode.
  • Spremnik za skupljanje integriran u nastavak za paru za odjeću skuplja cca. 100 ml kondenzirane vode. Ovo je dovoljno za oko pet ili šest odjevnih predmeta. Spremnik se može isprazniti u bilo kojem trenutku.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 136 x 103 x 92
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Područja primjene
  • Odjeća pogodna za glačanje
  • Tekstil za kućanstvo, npr. zavjese ili navlake za jastuke
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