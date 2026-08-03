Ručna mlaznica s dodatnom četkom za čišćenje malih površina. Ručna mlaznica može se koristiti sa ili bez navlake za čišćenje. Uz pomoć robusne četke najprije se odstranjuje tvrdokorna nečistoća. Zatim se može prijeći na uporabu mlaznice s navlakom, nečistoća se sasvim lako uklanja i sakuplja. Ručna mlaznica je najprikladnija za zidne pločice, ogledala, tuš kabine, kuhinjske nape, ploče za kuhanje i dr.