Ručna mlaznica
Ručna mlaznica s dodatnom četkom za čišćenje malih površina, kao što su tuš kabine, zidne pločice i mnoge druge površine. Može se koristiti sa ili bez navlake.
Ručna mlaznica s dodatnom četkom za čišćenje malih površina. Ručna mlaznica može se koristiti sa ili bez navlake za čišćenje. Uz pomoć robusne četke najprije se odstranjuje tvrdokorna nečistoća. Zatim se može prijeći na uporabu mlaznice s navlakom, nečistoća se sasvim lako uklanja i sakuplja. Ručna mlaznica je najprikladnija za zidne pločice, ogledala, tuš kabine, kuhinjske nape, ploče za kuhanje i dr.
Značajke i prednosti
Četke za čišćenje
- Za otapanje tvrdokornih nečistoća
Praktična veličina
- Optimalno za manje površine, prozore itd.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|165 x 200 x 60
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Kompatibilni uređaji
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 EasyFix Premium (yellow)
- SC 1 Premium (white)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 1.020
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 2 Premium (yellow)*EU
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix parni čistač
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 4 Premium
Područja primjene
- Radne površine u kuhinji
- Zidne pločice
- Tuš kabina/kada
- Kuhališta
- Nape
- Hladnjak (iznutra / izvana)
- Pećnica
- Kuhinje