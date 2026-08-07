PressurePro karštas vaškas RM 41, 10l
Dažytų paviršių priežiūrai ir apsaugai skirta priemonė, kurios sudėtyje yra didelis kiekis karnaubo vaško. Suteikia itin ryškų blizgesį.
Dėl aukštos kokybės sudėties su dideliu natūralaus karnaubo vaško kiekiu mūsų "PressurePro Karštas vaškas RM 41" sudaro uždarą, tirpią ir konservuojančią vaško plėvelę. Tai ne tik užtikrina blizgančius paviršius, bet ir iki 12 mėnesių užtikrina ilgalaikę visų metalinių transporto priemonių ir visų rūšių mašinų dalių, kurioms gresia korozijos pavojus, apsaugą. Lengvieji ir komerciniai automobiliai, žemės ūkio technika, pavyzdžiui, traktoriai, žemės ūkio mašinos, plūgai, priekabos ar net žiemos tarnybų barstytuvai purškiamuoju vašku veiksmingai apsaugomi nuo korozijos ir oro sąlygų poveikio. Dažų priežiūros priemonė taip pat idealiai tinka kaip žiemos apsauga sandėliuojamoms ir iš eksploatacijos išimtoms transporto priemonėms. Ji veiksmingai sumažina pakartotinį užterštumą ir gali būti naudojama kaip apsauga nuo rūdžių transportuojant mašinas, taip pat laikinai saugant metalines dalis. PressurePro Karštas vaškas RM 41, skirtas naudoti su aukšto slėgio plovimo įrenginiais, yra labai koncentruotas, itin ekonomiškas ir gali būti be problemų naudojamas su bet kokio kietumo vandeniu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|10
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|5
|Svoris (kg)
|9,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|230 x 188 x 307
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Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transportas ir transportavimo įranga
- Automobilių apsaugojimui
- Mašinų ir įrenginių apsaugojimui