Akmens un fasādes tīrīšanas līdzeklis, 5l
Akmens un fasādes tīrīšanas līdzeklis 5 litru tvertnēs. Notīra eļļu, smērvielas, sodrējus, putekļus, aļģes, kā arī traipus, ko radījušas emisijas no akmens un alumīnija fasādēm, akmens terasēm un citām akmens virsmām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|5
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|Svars (kg)
|5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|192 x 145 x 248
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Terase
- Alumīnija fasādes
- Akmens virsmas
- Dārza un akmens sienas