H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist
Inovatīva PremiumFlex augstspiediena šļūtene ar pretliekumu sistēmu darbam bez izliekumiem. 10 m gara. Komplektā ātrās savienošanas adapteris. Ierīcēm diapazonā no K 2 līdz K 7. Nav piemērots šļūteņu spoles ierīcēm vai pilnas vadības ierīcēm no K 4 līdz K 7.
10 m gara PremiumFlex augstspiediena rezerves šļūtene novērš klupšanas risku. Pateicoties patentētajai pretgriešanās sistēmai, tā ir ārkārtīgi elastīga, ļauj netraucēti veikt darbu un to var ātri un viegli uzglabāt. Ātrās savienošanas adapteris nodrošina, ka šļūteni var savienot ar spiediena mazgātāju īsā laikā. Izgatavota no materiāla bez PVC un ftalātiem. Piemērota visiem Kärcher augstspiediena mazgātājiem no K 2 līdz K 7, izņemot šļūteņu ruļļu iekārtām vai pilnas vadības ierīcēm no K 4 līdz K 7.
Īpašības un ieguvumi
Rezerves šļūtene 10 m
- Liels darbības rādiuss.
Quick Connect adapteris
- Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Pret vērpšanas sistēma
- Samazināts paklupšanas risks – šļūtene nesapinas un paliek elastīga jebkurā pielietojumā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Temperatūra (°C)
|maks. 60
|Maks. spiediens (MPa)
|18
|Garums (m)
|10
|Krāsa
|antracīta
|Svars (kg)
|1.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|245 x 245 x 65