Комплект насадок-щеток, 2 шт. (WD 2-6,WD 7,SE 4-5)
Специальный комплект щеток обеспечивает тщательную внутреннюю чистку автомобильных панелей, ковриков для ног, обитых поверхностей и т.д. Используется для уборки твердых поверхностей в гаражах, мастерских. Для всех хозяйственных пылесосов Home & Garden.
Специальный комплект щеток для уборки в салоне автомобиля не только. Насадка-щетка с жесткой щетиной обеспечивает тщательную очистку ковриков и обивки сидений, а с мягкой – бережную очистку чувствительных поверхностей (например, щитка приборов и центральной консоли). Подходят для уборки твёрдых поверхностей в гаражах, мастерских. Для сбора пыли, древесины, стружки, мелкого мусора.
Особенности и преимущества
Насадка-щетка с жесткой щетиной для глубокой очистки обивки и ковровых поверхностей
Насадка-щетка с мягкой щетиной для нежной очистки чувствительных поверхностей
Подходит для всех хозяйственных пылесосов Kärcher Home & Garden
Подходит ко всем моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (-элем.)
|2
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|35
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,091
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,129
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|120 x 70 x 41
Совместимая техника
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 (BYY)
- KWD 3 V-17/4/20/F
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium *INT
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 Premium *EU-I
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-15/6/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 V-19/6/20
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/4/35
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/4/35
- WD 4 V-20/5/22
- WD 5
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P V-25/8/22/T
Области применения
- Багажник
- Автомобильные сиденья
- Заднее сиденье
- Пространство для ног
- Автомобильная приборная панель
- Центральная консоль
- Карманы в боковых дверях автомобиля
- Обивка
- Мягкая мебель
- Деликатные поверхности