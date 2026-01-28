Интенсивный очиститель для пола Extra RM 752, 10л

Особенно эффективное средство RM 752 для удаления сильных загрязнений и изношенных защитных слоев с устойчивых к щелочам напольных покрытий. Устраняет самые стойкие масляно-жировые и минеральные загрязнения.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 13,2
Вес (с упаковкой) (кг) 11,5
Области применения
  • Уборка полов
