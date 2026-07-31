Hurtiglader 36 V
Hurtiglader for 36 V/ 2.5 Ah utskiftbart batteri. Lader opptil 80 % på bare 44 minutter, og kan brukes på alle batterier i 36 V Battery Power batteriplattform.
Hurtiglader for alle 36 volts utbyttbare batterier i 36 V Kärcher Battery Power batteriplattform. Lader raskt opp batteriene til full kapasitet. For eksempel kan 36 V / 2,5 Ah batteriet lades opp til 80% på bare 48 minutter. I tillegg har batteriladerens kabinett integrert veggbrakett.
Egenskaper og fordeler
HurtigladerLader alle 18 V/ 2,5 Ah Kärcher Battery Power utskiftbare batterier opptil 80 % på 48 minutter. Lader alle 36 V/ 2,5 Ah Kärcher Battery Power utskiftbare batterier opptil 80 % på 1,5 time.
Mange bruksområder
VeggfesteFor pent feste på vegg.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Ladetid for batteri med hurtiglader
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36 V / 5.0 Ah Battery Power batteri:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
48:
78 min (80 %)
|Ladestrøm (A)
|2,5
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|184 x 133 x 88
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