Hurtiglader for alle 36 volts utbyttbare batterier i 36 V Kärcher Battery Power batteriplattform. Lader raskt opp batteriene til full kapasitet. For eksempel kan 36 V / 2,5 Ah batteriet lades opp til 80% på bare 48 minutter. I tillegg har batteriladerens kabinett integrert veggbrakett.