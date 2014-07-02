Ssawka samochodowa, ID 35, 90 mm
Płaska, wygodna, ssawka samochodowa z tworzywa sztucznego DN 35 przeznaczona do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na mokro i sucho z kolankami. Szerokość robocza: ok. 90 mm.
Dzięki szerokości roboczej wynoszącej 90 milimetrów poręczna ssawka samochodowa została opracowana specjalnie do szybkiego i głębokiego czyszczenia wnętrza pojazdu. Jej płaski, kątowy kształt ułatwia odkurzanie przestrzeni na nogi, dywaników, siedzeń, tapicerki i bagażnika. Ssawka samochodowa wykonana z tworzywa sztucznego nadaje się do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na mokro i sucho z kolektorami DN 35.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Ilość (szt.)
|1
|Szerokość (mm)
|90
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|240 x 130 x 100
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Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- CV 46/2
- HV 1/1 Bp Cs (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- HV 1/1 Bp Fs (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- NT 14/1 Ap
- NT 14/1 Ap Adv
- NT 14/1 Ap Advanced
- NT 14/1 Ap Te Adv
- NT 14/1 Ap Te Adv L
- NT 14/1 Ap Te Advanced
- NT 14/1 Classic
- NT 25/1 Ap
- NT 27/1 Advanced
- NT 27/1 Me Advanced
- NT 27/1 Me Advanced Professional
- NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition
Zastosowania
- Specjalnie zaprojektowany z myślą o dokładnym czyszczeniu wnętrza pojazdu