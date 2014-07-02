Dzięki szerokości roboczej wynoszącej 90 milimetrów poręczna ssawka samochodowa została opracowana specjalnie do szybkiego i głębokiego czyszczenia wnętrza pojazdu. Jej płaski, kątowy kształt ułatwia odkurzanie przestrzeni na nogi, dywaników, siedzeń, tapicerki i bagażnika. Ssawka samochodowa wykonana z tworzywa sztucznego nadaje się do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na mokro i sucho z kolektorami DN 35.