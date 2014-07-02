Ssawka samochodowa, ID 35, 90 mm

Płaska, wygodna, ssawka samochodowa z tworzywa sztucznego DN 35 przeznaczona do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na mokro i sucho z kolankami. Szerokość robocza: ok. 90 mm.

Dzięki szerokości roboczej wynoszącej 90 milimetrów poręczna ssawka samochodowa została opracowana specjalnie do szybkiego i głębokiego czyszczenia wnętrza pojazdu. Jej płaski, kątowy kształt ułatwia odkurzanie przestrzeni na nogi, dywaników, siedzeń, tapicerki i bagażnika. Ssawka samochodowa wykonana z tworzywa sztucznego nadaje się do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na mokro i sucho z kolektorami DN 35.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 35
Ilość (szt.) 1
Szerokość (mm) 90
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 240 x 130 x 100

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  • Specjalnie zaprojektowany z myślą o dokładnym czyszczeniu wnętrza pojazdu