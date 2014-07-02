UNIWERSALNE ZŁĄCZE Z AQUA STOP
Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.
Łatwe łączenie, rozłączanie i naprawianie — dzięki praktycznemu i ergonomicznemu uniwersalnemu złączu węża Kärcher z funkcją Aqua Stop. System elastycznego złącza ułatwia podlewanie małych i dużych ogrodów i powierzchni. Sprawne przyłącza kranowe i złącza węży to podstawa każdego dobrego systemu podlewania. Uniwersalne złącze węża jest kompatybilne z trzema najpopularniejszymi średnicami węży oraz wszystkimi dostępnymi systemami Click.
Cechy i zalety
Aqua Stop
- Zapobiega wyciekaniu wody podczas odłączania węży i akcesoriów.
Ergonomiczna konstrukcja
- Łatwy w użyciu.
System click
- Pasuje również do innych marek.
Do wszystkich standardowych węży ogrodowych. Średnice: 1/2”, 5/8” i 3/4”
- Do wszystkich węży ogrodowych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Kolor
|żółty
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|70 x 33 x 42
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.00 plus
- K 2.01 plus
- K 2.02 Plus
- K 2.08 Plus
- K 2.08M T50
- K 2.100
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.14 PLUS *EU
- K 2.15
- K 2.17 EPC
- K 2.20 M
- K 2.200 Balcony
- K 2.21M PLUS T50 *EU
- K 2.300 T 50
- K 2.300 T50 WB *EU
- K 2.36 M Plus T50
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.39 M PLUS WB T50*EU
- K 2.400 T 50
- K 2.75 plus
- K 2.87 plus
- K 2.89 plus
- K 2.90 M
- K 2.90 M plus
- K 2.900 M Plus
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.91 M Plus
- K 2.91 MD Plus T 50
- K 2.94 MD plus
- K 2.97 M plus
- K 2.98 M plus T 50
- K 2.99 M
- K 2.99 M plus T 50
- K 2.99 MD plus
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Dom
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.200
- K 3.500 Garden *EU
- K 3.500 T 250
- K 3.500 T 50
- K 3.530 T200 *EU
- K 3.550
- K 3.610 T250 *EU
- K 3.65 MD *EU
- K 3.65 MD Plus T200
- K 3.68 MD Plus
- K 3.80 MD T250 *EU
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.85 M PL
- K 3.900 M
- K 3.91 M WRC
- K 3.91 M plus T 100
- K 3.97 M plus F1
- K 3.98 M plus T 100
- K 3.99 M plus
- K 3.99 M plus T 100
- K 4 Alu 25 Lat Kärcher Polska
- K 4 Basic
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Kompakt Dom
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Dom
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium eco!ogic Dom
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.500 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.800 T 250 eco!ogic
- K 4.91 MD T 200
- K 4.98 MD plus T 300
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5 Basic
- K 5 Basic T 5
- K 5 Car
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Splash Guard
- K 5 Home
- K 5 Home Wood
- K 5 Kompakt Samochód
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Dom
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Pure Home
- K 5 UM
- K 5.20 M plus
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.200
- K 5.200 T400 *EU
- K 5.520 T250 *EU
- K 5.55 Jubilee T400
- K 5.600 T 250
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 200
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.700 T 300
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 5.85 M plus
- K 5.91 MD plus
- K 5.91MD T 250 *EU
- K 6.200 T 400
- K 6.250 JUBILEE T 400
- K 6.300
- K 6.550 T 300
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.80M PLUS T 250 *EU
- K 6.91 MD
- K 6.91 MD plus T300
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control Plus Promo
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Promo
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Dom
- K 7 Promo
- K 7 Pure Home
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
- K 7.200 T 400
- K 7.21 MX Plus
- K 7.280 MD Plus
- K 7.560 T 400
- K 7.650
- K 7.650 T 400
- K 7.700
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.800 T 400 eco!ogic
- K 7.85 M plus
- KHP 4
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.