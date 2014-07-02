UNIWERSALNE ZŁĄCZE Z AQUA STOP

Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.

Łatwe łączenie, rozłączanie i naprawianie — dzięki praktycznemu i ergonomicznemu uniwersalnemu złączu węża Kärcher z funkcją Aqua Stop. System elastycznego złącza ułatwia podlewanie małych i dużych ogrodów i powierzchni. Sprawne przyłącza kranowe i złącza węży to podstawa każdego dobrego systemu podlewania. Uniwersalne złącze węża jest kompatybilne z trzema najpopularniejszymi średnicami węży oraz wszystkimi dostępnymi systemami Click.

Cechy i zalety
Aqua Stop
  • Zapobiega wyciekaniu wody podczas odłączania węży i akcesoriów.
Ergonomiczna konstrukcja
  • Łatwy w użyciu.
System click
  • Pasuje również do innych marek.
Do wszystkich standardowych węży ogrodowych. Średnice: 1/2”, 5/8” i 3/4”
  • Do wszystkich węży ogrodowych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Kolor żółty
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 70 x 33 x 42
Uniwersalne złącze z Aqua Stop
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.