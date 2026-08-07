Solidna stalowa konstrukcja chroni generator prądu przed uszkodzeniami. Bezpieczeństwo maszyny i użytkownika zapewnia ochrona przed przeciążeniem oraz niskim poziomem oleju. Składany uchwyt i duże koła zapewniają łatwy transport i manewrowanie nawet w trudnym terenie. Generator prądu może zasilać urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem i bez podgrzewania wody z silnikami elektrycznymi jednofazowymi.