Generator prądu PGG 6/1
Generator prądu dostarcza jednofazowe zasilanie przez bardzo długi okres czasu – nawet do 10 godzin (przy pełnym obciążeniu do 6,5 godziny). Jest wyposażony w silnik benzynowy spełniający normy emisji spalin EU STAGE V.
Solidna stalowa konstrukcja chroni generator prądu przed uszkodzeniami. Bezpieczeństwo maszyny i użytkownika zapewnia ochrona przed przeciążeniem oraz niskim poziomem oleju. Składany uchwyt i duże koła zapewniają łatwy transport i manewrowanie nawet w trudnym terenie. Generator prądu może zasilać urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem i bez podgrzewania wody z silnikami elektrycznymi jednofazowymi.
Cechy i zalety
Bardzo łatwy w obsłudzeKoła odporne na przebicie. Elektryczny starter silnika.
Doskonała niezawodność i bezpieczeństwoZ automatycznym regulatorem napięcia (AVR), który zapewnia stałe napięcie.
MocnyGenerator synchroniczny 230 V niezawodnie zapewnia niezmienną moc 5,5 kW. Mocny silnik benzynowy zapewniający co najmniej 6,5 godziny pracy na jednym baku paliwa.
Obsługuje urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher
- Do stosowania urządzeń wysokociśnieniowych w obszarach, w których nie występuje zewnętrzne źródło zasilania.
- Odpowiedni do wybranych jednofazowych urządzeń wysokociśnieniowych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|75
|Moc znamionowa (kW)
|5
|Moc (kW)
|5,5
|Rodzaj napędu
|Benzyna
|Pojemność silnika (cm³)
|390
|Moc znamionowa (kW/KM)
|8,5 / 11,6
|Zużycie paliwa (l/h)
|3,8
|Pojemność zbiornika (l)
|25
|Czas pracy przy 50% wydajności (h)
|10
|Czas pracy przy 100% wydajności (h)
|6,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|92,4
|Waga bez akcesoriów (kg)
|84,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|743 x 713 x 670
Zakres dostawy
- Wyświetlacz stanu pracy
- Gniazdo 12 V DC
- Stopień ochrony IP 23
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju
- Wskaźnik paliwa
- 2 gniazda jednofazowe typu F (Schuko)
- Jednofazowe gniazdo CEE (32 A)
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 4/10 EX Plus Classic
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M ST
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Niezależne źródło zasilania dla gmin np. do zasilania urządzeń służących do utrzymania czystości
- Niezależne źródło zasilania dla budowlańców np. do zasilania narzędzi budowlanych
- Niezależne źródło zasilania dla rolników np. do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych
Części zamienne
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