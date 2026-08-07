Generator prądu PGG 6/1

Generator prądu dostarcza jednofazowe zasilanie przez bardzo długi okres czasu – nawet do 10 godzin (przy pełnym obciążeniu do 6,5 godziny). Jest wyposażony w silnik benzynowy spełniający normy emisji spalin EU STAGE V.

Solidna stalowa konstrukcja chroni generator prądu przed uszkodzeniami. Bezpieczeństwo maszyny i użytkownika zapewnia ochrona przed przeciążeniem oraz niskim poziomem oleju. Składany uchwyt i duże koła zapewniają łatwy transport i manewrowanie nawet w trudnym terenie. Generator prądu może zasilać urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem i bez podgrzewania wody z silnikami elektrycznymi jednofazowymi.

Cechy i zalety
Generator prądu PGG 6/1: Bardzo łatwy w obsłudze
Bardzo łatwy w obsłudze
Koła odporne na przebicie. Elektryczny starter silnika.
Generator prądu PGG 6/1: Doskonała niezawodność i bezpieczeństwo
Doskonała niezawodność i bezpieczeństwo
Z automatycznym regulatorem napięcia (AVR), który zapewnia stałe napięcie.
Generator prądu PGG 6/1: Mocny
Mocny
Generator synchroniczny 230 V niezawodnie zapewnia niezmienną moc 5,5 kW. Mocny silnik benzynowy zapewniający co najmniej 6,5 godziny pracy na jednym baku paliwa.
Obsługuje urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher
  • Do stosowania urządzeń wysokociśnieniowych w obszarach, w których nie występuje zewnętrzne źródło zasilania.
  • Odpowiedni do wybranych jednofazowych urządzeń wysokociśnieniowych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 75
Moc znamionowa (kW) 5
Moc (kW) 5,5
Rodzaj napędu Benzyna
Pojemność silnika (cm³) 390
Moc znamionowa (kW/KM) 8,5 / 11,6
Zużycie paliwa (l/h) 3,8
Pojemność zbiornika (l) 25
Czas pracy przy 50% wydajności (h) 10
Czas pracy przy 100% wydajności (h) 6,5
Waga z opakowaniem (kg) 92,4
Waga bez akcesoriów (kg) 84,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 743 x 713 x 670

Zakres dostawy

  • Wyświetlacz stanu pracy
  • Gniazdo 12 V DC
  • Stopień ochrony IP 23
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju
  • Wskaźnik paliwa
  • 2 gniazda jednofazowe typu F (Schuko)
  • Jednofazowe gniazdo CEE (32 A)
  • Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Generator prądu PGG 6/1
Generator prądu PGG 6/1

Wideo

Zastosowania
  • Niezależne źródło zasilania dla gmin np. do zasilania urządzeń służących do utrzymania czystości
  • Niezależne źródło zasilania dla budowlańców np. do zasilania narzędzi budowlanych
  • Niezależne źródło zasilania dla rolników np. do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych
Części zamienne

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