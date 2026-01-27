PS 30 skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. PS 30 skrubborste med högtryck är mer kraftfull än en vanlig skrubborste vilket gör att du enkelt tar bort hårt sittande smuts.Den är idealisk för rengöring av trappor, uteplatser, garage, balkonger, fasader, gångvägar och biluppfarten. Enkel att förvara då den går att ta isär i tre delar. Passar till alla Kärcher K2 - K7 högtryckstvättar.