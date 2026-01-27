PS 30 SKRUBBORSTE

Skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. PS 30 skrubborste med högtryck är mer kraftfull än en vanlig skrubborste vilket gör att du enkelt tar bort hårt sittande smuts.

PS 30 skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. PS 30 skrubborste med högtryck är mer kraftfull än en vanlig skrubborste vilket gör att du enkelt tar bort hårt sittande smuts.Den är idealisk för rengöring av trappor, uteplatser, garage, balkonger, fasader, gångvägar och biluppfarten. Enkel att förvara då den går att ta isär i tre delar. Passar till alla Kärcher K2 - K7 högtryckstvättar.

Egenskaper och fördelar
Tre integrerade högtrycksmunstycken
Tre integrerade högtrycksmunstycken
Inbyggd, utbytbar gummiskrapa
Inbyggd, utbytbar gummiskrapa
Borsthuvudet kan vridas 360°
Borsthuvudet kan vridas 360°
Borstring
Kompakt design
Effektiv rengöring med högtryck
Högtryck och manuell borstning
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,9
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,2
Mått (L × B × H) (mm) 744 x 293 x 769
Användningsområden
  • Trappor
  • Terrass
  • Garage
  • Trädgårds- och stenmurar
  • Balkong
  • Gång- och cykelbanor
  • Entréer och uppfarter
