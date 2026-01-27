PS 30 SKRUBBORSTE
PS 30 skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. PS 30 skrubborste med högtryck är mer kraftfull än en vanlig skrubborste vilket gör att du enkelt tar bort hårt sittande smuts.Den är idealisk för rengöring av trappor, uteplatser, garage, balkonger, fasader, gångvägar och biluppfarten. Enkel att förvara då den går att ta isär i tre delar. Passar till alla Kärcher K2 - K7 högtryckstvättar.
Egenskaper och fördelar
Tre integrerade högtrycksmunstycken
Inbyggd, utbytbar gummiskrapa
Borsthuvudet kan vridas 360°
Borstring
Kompakt design
Effektiv rengöring med högtryck
Högtryck och manuell borstning
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|744 x 293 x 769
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- K3 FJ
- K3 FJ Home
- K3 Horizontal
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Power Control Home Flex Wood
- K4 Premium Power Control Flex
- K4 Premium Power Control Home Wood
- K5 Basic
Tidigare års produkter
- K 2 Basic
- K 2 Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium House *EU
- K 2.100
- K 2.14 PLUS T50 *EU
- K 2.14 plus
- K 2.15 Plus
- K 2.20 M
- K 2.325
- K 2.400
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.700
Användningsområden
- Trappor
- Terrass
- Garage
- Trädgårds- och stenmurar
- Balkong
- Gång- och cykelbanor
- Entréer och uppfarter
PS 30 Skrubborste Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.