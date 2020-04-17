Odsávacia súprava pre elektronáradie, priemer 35

Flexibilná sacia hadica (1m) vrátane adaptéra pre pripojenie na výfukové hrdlo elektronáradia (napr. dierovacia píla, vŕtačka, hoblík atď.). Vznikajúca špina sa priamo odsáva a nedostáva sa do vzduchu v miestnosti. Ideálne riešenie pre prácu v domácej dielničke bez následného upratovania.

Vlastnosti a výhody
Adaptér pre pripojenie elektronáradia
  • Pre napojenie sacej hadice na výfukové hrdlo elektronáradia
  • Na priame odsávania prachu a špiny počas práce bez toho aby sa niečo dostalo do vzduchu v miestnosti a okolí
Flexibilná inštalácia sacej hadice
  • Väčšia voľnosť pohybu
  • Jednoduché a praktické používanie
Súprava príslušenstva pre všetky mokrosuché vysávače Kärcher Home & Garden
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (-časť) 2
Štandardný priemer (mm) 35
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 1220 x 41 x 41
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Dielňa
  • Renovácia