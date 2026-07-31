Комплект складається з двох чорних і двох жовтих круглих щіток для використання в різних місцях будинку. Наприклад, один колір може використовуватися у ванній кімнаті, а інший - для прибирання на кухні. Міцна щетина дозволяє очистити практично будь-яку тверду поверхню.