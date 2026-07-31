Комплект круглих щіток

Дві чорні і дві жовті круглі щітки для різних місць застосування. Прекрасно підходять для очищення швів, кутових ділянок і інших важкодоступних місць.

Комплект складається з двох чорних і двох жовтих круглих щіток для використання в різних місцях будинку. Наприклад, один колір може використовуватися у ванній кімнаті, а інший - для прибирання на кухні. Міцна щетина дозволяє очистити практично будь-яку тверду поверхню.

Особливості та переваги
Два різних кольори (чорний і жовтий)
  • Гігієнічні роботи в різних областях використання (санітарні зони, кухня, фурнітура і т. Д.).
Висока якість матеріалу щетинок
  • Видалення стійких забруднень
  • Тривалий термін служби завдяки більш повільному зносу щетини
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,046
Вага (з упаковкою) (кг) 0,068
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 40 x 26 x 26
Області застосування
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
  • Для очищення водостоків
  • Змішувач для умивальника / раковини
  • Робочі поверхні на кухні
  • Крани
  • Туалетні кімнати