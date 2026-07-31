Комплект круглих щіток
Дві чорні і дві жовті круглі щітки для різних місць застосування. Прекрасно підходять для очищення швів, кутових ділянок і інших важкодоступних місць.
Комплект складається з двох чорних і двох жовтих круглих щіток для використання в різних місцях будинку. Наприклад, один колір може використовуватися у ванній кімнаті, а інший - для прибирання на кухні. Міцна щетина дозволяє очистити практично будь-яку тверду поверхню.
Особливості та переваги
Два різних кольори (чорний і жовтий)
- Гігієнічні роботи в різних областях використання (санітарні зони, кухня, фурнітура і т. Д.).
Висока якість матеріалу щетинок
- Видалення стійких забруднень
- Тривалий термін служби завдяки більш повільному зносу щетини
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,046
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,068
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|40 x 26 x 26
Сумісна техніка
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix + Насадка для вікон
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + пляшка в подарунок
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 4 Premium
Області застосування
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
- Для очищення водостоків
- Змішувач для умивальника / раковини
- Робочі поверхні на кухні
- Крани
- Туалетні кімнати