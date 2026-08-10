Комплект мікроволоконні серветок для ванни
Набір мікроволоконних серветок для оптимального прибирання у ванній: 2 серветки для підлоги до насадки для підлоги EasyFix, 1 абразивна обтяжка для ручної насадки і 1 серветка для полірування.
Ідеальна чистота у ванній кімнаті: набір серветок для ванних кімнат з високоякісного мікроволокна. Дві серветки з мікроволокна для насадки для підлоги EasyFix забезпечують чистоту у ванній кімнаті та чистоту підлоги, а, використовуючи систему застібки-липучки, швидко і легко закріплюються до насадки для підлоги EasyFix і знімаються без контакту з брудом. Використовуючи абразивне покриття з мікроволокна для ручної насадки, ви можете легко видалити навіть стійкі вапняні відкладення і залишки мила, а полірувальна тканина з мікроволокна зробить дзеркала та інші гладкі поверхні блискучими, як нові.
Особливості та переваги
Високоякісна мікрофібра
- Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
- Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Серветка з мікроволокна для ручної насадки з абразивним і м'яким мікроволокном
- Оптимальне видалення накипу і залишків мила завдяки абразивним волокнам.
- Оптімальне видалення бруду завдяки м'якому мікроволокну.
Зручна система застібка-липучка
- Тканина для очищення підлоги легко прикріплюється до насадки для підлоги.
- Під час прибирання підлоги тканина не зісковзує.
Ярличок на серветці для чищення підлоги
- Заміна серветки без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку.
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
- Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
Високоякісна мікроволокна серветка для полірування
- Результати полірування без розводів.
- Відмінне водопоглинання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,14
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,195
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 112 x 18
Сумісна техніка
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Душова кабіна / ванна
- Умивальники
- Крани
- Дзеркала