Ідеальна чистота у ванній кімнаті: набір серветок для ванних кімнат з високоякісного мікроволокна. Дві серветки з мікроволокна для насадки для підлоги EasyFix забезпечують чистоту у ванній кімнаті та чистоту підлоги, а, використовуючи систему застібки-липучки, швидко і легко закріплюються до насадки для підлоги EasyFix і знімаються без контакту з брудом. Використовуючи абразивне покриття з мікроволокна для ручної насадки, ви можете легко видалити навіть стійкі вапняні відкладення і залишки мила, а полірувальна тканина з мікроволокна зробить дзеркала та інші гладкі поверхні блискучими, як нові.