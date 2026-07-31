WR 10 EASY!Lock
У поєднанні з апаратом високого тиску з підігрівом води виробництва Kärcher аксесуар WR 10 знищує бур'яни швидко та ретельно. З розчинюючою планкою 10 см і адаптером для сопел.
Апарат високого тиску, що подає гарячу воду температурою 98°C, і пристрій для знищення бур'янів WR 10 з розбризкуючою головкою 10 см гарантують ефективне і ретельне знищення бур'янів навіть у важкодоступних місцях. При цьому оптимальний об’єм гарячої води регулюється вбудованим адаптером для сопел, який, до того ж, забезпечує сумісність з будь-яким з наших апаратів високого тиску. Компактна конструкція і невелика вага пристрою полегшують процес і дозволяють легко працювати без перерв протягом тривалого часу.
Особливості та переваги
Ефективна боротьба з бур'янами завдяки оптимальній взаємодії пристрою для знищення бур'янів з апаратом високого тиску з підігрівом води
- Вбудований адаптер для забезпечення оптимальної витрати води при використанні будь-якого апарату високого тиску з підігрівом води.
- Підтримання стабільної температури води на рівні, оптимальному для знищення бур'янів (до 98°C), завдяки сучасній технології водонагрівачів Kärcher.
Компактний і легкий пристрій для знищення бур'янів
- Компактна конструкція дозволяє працювати навіть в умовах обмеженого простору.
- Невелика вага зменшує навантаження на користувача і дозволяє рідше робити перерви.
Специфікації
Технічні характеристики
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Вага (кг)
|0,3
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,717
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Легке і ефективне знищення бур'янів у комунальному господарстві без застосування гербіцидів.
Запчастини для WR 10 EASY!Lock
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.