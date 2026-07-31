Апарат високого тиску, що подає гарячу воду температурою 98°C, і пристрій для знищення бур'янів WR 10 з розбризкуючою головкою 10 см гарантують ефективне і ретельне знищення бур'янів навіть у важкодоступних місцях. При цьому оптимальний об’єм гарячої води регулюється вбудованим адаптером для сопел, який, до того ж, забезпечує сумісність з будь-яким з наших апаратів високого тиску. Компактна конструкція і невелика вага пристрою полегшують процес і дозволяють легко працювати без перерв протягом тривалого часу.