Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива
Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2 . Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.
Штуцер с резьбой G3/4 и адаптером под резьбу G1/2 . Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.
Особенности и преимущества
Очень крепкий
- Гарантированная надежность
Переходник
- Подключается к двум рамерам резьбы
Спецификации
Технические характеристики
|Размер резьбы
|G3/4 + G1/2
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,014
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,023
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|48 x 33 x 33
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Совместимая техника
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента