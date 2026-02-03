Штуцер G3 / 4, G1 / 2 ВР для систем поливу
Штуцер з різьбою G3 / 4 внутрішня різьба і адаптером під різьблення G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.
Штуцер з різьбою G3 / 4 і адаптером під різьбу G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.
Особливості та переваги
Дуже міцний
- Гарантована надійність
Перехідник
- Приєднується до двох розмірів різьби
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір різьби
|G3/4 + G1/2
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,014
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,023
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|48 x 33 x 33
При підключенні цих продуктів до мережі питного водопостачання необхідно дотримуватись вимог стандарту EN 1717. При необхідності зверніться до сантехніка.
Сумісна техніка
- K 2 Battery
- Багатофункціональний металевий пістолет для поливу Premium
- Візок для шланга HT 2
- Візок для шланга HT 3
- Візок для шланга HT 4
- Візок для шланга HT 5 M
- Візок для шланга HT 6 M
- Візок для шлангу НС 50
- Візок для шлангів HT 3.400
- Візок для шлангів HT 4.500
- Візок зі шлангом HT 2.20 Set
- Візок зі шлангом HT 3.20 Set
- Візок зі шлангом HT 4.20 Set
- Візок зі шлангом HT 5.20 M Set
- Дощувач CS 90
- Дощувач багатофункціональний MS 100
- Дощувач круговий RS 130/3
- Дощувач круговий на тримачі CS 90 spike
- Дощувач імпульсний PS 300
- Котушка для шланга HR 3
- Котушка для шланга HR 4
- Котушка зі шлангом HBX 4.15 Automatic
- Котушка зі шлангом HBX 4.20 Automatic
- Котушка зі шлангом HBX 5.25 Automatic
- Котушка зі шлангом HBX 5.30 Automatic
- Котушка зі шлангом HBX 5.35 Automatic
- Котушка зі шлангом HR 2.10 Set
- Котушка зі шлангом HR 3.20 Set
- Котушка зі шлангом HR 4.30 Set
- Металевий пістолет для поливу Premium
- Мультифункціональний пістолет Plus
- Мультифункціональний пістолет для поливу
- Наконечник для поливу
- Осцилюючий дощувач OS 3.220 для прямокутних ділянок
- Осцилюючий дощувач OS 5.320 S для прямокутних ділянок
- Осцилюючий дощувач OS 5.320 SV для прямокутних ділянок
- Пістолет для поливу Plus
- Регульована насадка для поливу
- Тримач для шланга
- Штанга для поливу Plus, 6 типів струменя
- Штанга для поливу телескопічна Premium, 6 режимів
- Штанга для поливу, 6 типів струменя
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту