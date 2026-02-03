Штанга для поливу телескопічна Premium, 6 режимів

Штанга для поливу Premium телескопічна, 6 типів струменя, поворотна головка. Зручно поливати підвішені в горщиках квіти, клумби і рослини під корінь на грядці; мити доріжки і меблі на дачі. Можна використовувати як садовий душ.

Особливості та переваги
Штанга для поливу телескопічна Premium, 6 режимів: 6 типів струменя
6 типів струменя
Для оптимального поливу
Штанга для поливу телескопічна Premium, 6 режимів: Телескопична штанга (70 – 105 см)
Телескопична штанга (70 – 105 см)
Для різноманітних задач
Штанга для поливу телескопічна Premium, 6 режимів: Зручний (одним пальцем) управління потоком, включаючи функцію ВКЛ / ВИКЛ
Зручний (одним пальцем) управління потоком, включаючи функцію ВКЛ / ВИКЛ
Для простого і зручного використання
Рухливі форсунки (180°)
  • Різний кут поливу для цілеспрямованого орошення саду
Зручне зберігання на відкритому гаку
  • Зручне зберігання
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,5
Вага (з упаковкою) (кг) 0,526
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 780 x 150 x 66

Оснащення

  • Вид струменя: конічний
  • Вид струменя: аерозольний
  • Вид струменя: горизонтальний віяловий
  • Вид струменя: точковий
  • Вид струменя: лейковий
  • Вид струменя: вертикальний віяловий
Області застосування
  • Полив саду
  • Для поливу великих садово-городніх ділянок.
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
