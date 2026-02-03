Штанга для поливу телескопічна Premium, 6 режимів
Штанга для поливу Premium телескопічна, 6 типів струменя, поворотна головка. Зручно поливати підвішені в горщиках квіти, клумби і рослини під корінь на грядці; мити доріжки і меблі на дачі. Можна використовувати як садовий душ.
Особливості та переваги
6 типів струменяДля оптимального поливу
Телескопична штанга (70 – 105 см)Для різноманітних задач
Зручний (одним пальцем) управління потоком, включаючи функцію ВКЛ / ВИКЛДля простого і зручного використання
Рухливі форсунки (180°)
- Різний кут поливу для цілеспрямованого орошення саду
Зручне зберігання на відкритому гаку
- Зручне зберігання
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,526
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|780 x 150 x 66
Оснащення
- Вид струменя: конічний
- Вид струменя: аерозольний
- Вид струменя: горизонтальний віяловий
- Вид струменя: точковий
- Вид струменя: лейковий
- Вид струменя: вертикальний віяловий
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту