Маленька насадка ідеально підходить для простого поливу саду. Плавне перемикання від точкового струменя на конуснуий, що дозволяє зручно поливати квіти і клумби, а також ефективно змивати бруд з терас і садових меблів. Під час перерв у роботі потік води з насадки можна просто вимкнути. Всі поливальні насадки Керхер обладнані системою швидкого підключення і легко підключаються до садового шлангу.