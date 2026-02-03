Наконечник для поливу

Маленький, зручний і простий для підключення до садового шлангу: ідеальне сопло для нескладних завдань поливу.

Маленька насадка ідеально підходить для простого поливу саду. Плавне перемикання від точкового струменя на конуснуий, що дозволяє зручно поливати квіти і клумби, а також ефективно змивати бруд з терас і садових меблів. Під час перерв у роботі потік води з насадки можна просто вимкнути. Всі поливальні насадки Керхер обладнані системою швидкого підключення і легко підключаються до садового шлангу.

Особливості та переваги
Режим розпилення плавно змінюється від точкового струменя до конусного
  • Ідеально підходить для поливу (конусний струмінь) і очищення (точковий струмінь).
Cамостійне спустошення
  • Оптимальний захист від замерзання.
Маленький і компактний
  • Простота у використанні.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,052
Вага (з упаковкою) (кг) 0,066
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 131 x 36 x 36

Оснащення

  • Кількість струменів: 2
  • Функція самопромивки
  • Вид струменя: конічний
  • Вид струменя: точковий
Області застосування
  • Полив рослин
  • Квіткові клумби, овочеві грядки
  • Незначні забруднення
