Наконечник для поливу
Маленький, зручний і простий для підключення до садового шлангу: ідеальне сопло для нескладних завдань поливу.
Маленька насадка ідеально підходить для простого поливу саду. Плавне перемикання від точкового струменя на конуснуий, що дозволяє зручно поливати квіти і клумби, а також ефективно змивати бруд з терас і садових меблів. Під час перерв у роботі потік води з насадки можна просто вимкнути. Всі поливальні насадки Керхер обладнані системою швидкого підключення і легко підключаються до садового шлангу.
Особливості та переваги
Режим розпилення плавно змінюється від точкового струменя до конусного
- Ідеально підходить для поливу (конусний струмінь) і очищення (точковий струмінь).
Cамостійне спустошення
- Оптимальний захист від замерзання.
Маленький і компактний
- Простота у використанні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,052
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,066
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|131 x 36 x 36
Оснащення
- Кількість струменів: 2
- Функція самопромивки
- Вид струменя: конічний
- Вид струменя: точковий
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив рослин
- Квіткові клумби, овочеві грядки
- Незначні забруднення
Аксесуари
Запчастини для Наконечник для поливу
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.