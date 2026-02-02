HBX 5.25 Automatic

Už se nemusíte ohýbat, kličkovat ani si špinit ruce: hadicový box zaručuje pohodlné a flexibilní zavlažování. S hadicí o délce 25 m a automatickým zatahováním hadice.

Vždy ideálně uložen: stylový box na hadici se montuje na stěnu, aby se ušetřilo místo, a připojuje se k vodovodnímu kohoutku pomocí připojovací hadice. Díky nástěnnému držáku lze box na hadici dokonce otočit o více než 180°, takže hadice snadno dosáhne do každého koutu zahrady. Zahradní hadici lze snadno prodloužit na maximální délku 25 metrů. K dispozici jsou odpovídající blokační stupně: hadice se v krátkých intervalech plně automaticky zaaretuje. Jemným zatažením za konec hadice se uvolní blokovací mechanismus, takže se hadice automaticky a kontrolovaně zasune, aniž by se zamotala nebo zauzlovala. Díky inovativnímu systému montáže FlexChange lze box s hadicí vyjmout z nástěnného držáku bez použití jakéhokoli nářadí. To je ideální pro snadné uložení v zimě nebo pro flexibilní použití mezi nástěnným držákem a hadicovým kolíkem, který je k dispozici jako volitelné příslušenství. Box na hadici je navíc odolný proti UV záření a mrazu, a proto jej lze na stěně domu ponechat po celý rok. K ochraně proti krádeži lze připojit kabelový zámek. Společnost Kärcher poskytuje na výrobek pětiletou záruku.

Charakteristické znaky a výhody
HBX 5.25 Automatic: FlexChange
FlexChange
Žádné šrouby, žádné nářadí, žádný stres: díky jedinečnému systému Kärcher FlexChange lze hadicový box během několika sekund (např. v zimě) vyjmout z nástěnného držáku nebo z hadicového kolíku.
HBX 5.25 Automatic: Praktický držák trysky
Praktický držák trysky
Trysky a postřikovače lze zavěsit na nástěnný držák pro pohodlné skladování.
HBX 5.25 Automatic: Automatické přitahování hadice
Automatické přitahování hadice
Krátce zatáhněte za konec hadice a navíječ hadici automaticky zcela zasune. Maximální pohodlí bez uzlů, klik a špinavých rukou.
Vývod hadice na spodní straně skříňky
  • Lepší ochrana před povětrnostními vlivy a delší životnost.
Nástěnný box na hadici s možností použití v úhlu 180°
  • Na nástěnném držáku lze hadicovou skříňku otáčet o více než 180°. To umožňuje maximální volnost pohybu při zalévání zahrady, aniž by se hadice zalomila.
Robustní a odnímatelný nástěnný držák
  • Použití robustních materiálů s kovovým jádrem zajišťuje dlouhodobou odolnost a stabilitu. Obzvláště praktické: díky odnímatelnému nástěnnému držáku se vám nezasekne.
Integrovaná hadicová brzda
  • Automatické zatahování hadice je kombinováno s brzdou hadice, takže se hadice automaticky a pomalu navíjí zpět do hadicového boxu.
Integrované vedení hadice
  • Bez zalomení a zauzlování: hadice je rovnoměrně zatažená a vedená.
Ergonomické držadlo
  • Ergonomická rukojeť pro přenášení usnadňuje přepravu boxu s hadicí jednou rukou.
Připraveno k okamžitému použití
  • Příslušenství pro zavlažování je součástí dodávky.
Specifikace

Technické údaje

Délka hadice (m) 25
Průměr hadice (mm) 11
Připojovací hadice (m) 1,5 (1/2")
Plný tlak (bar) 24
Rozteč šroubů pro montáž na stěnu (mm) 79
Barva Černá
Hmotnost (kg) 10,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 14,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 810 x 220 x 595

Obsah balení

  • Spojka hadice: 2 Kusy
  • Spojka hadice s Aqua Stop: 1 Kusy
  • Přípojka k vodovodnímu kohoutku G3/4 s redukcí G1/2: 1 Kusy
  • Postřikovač: 1 Kusy

Vybavení

  • Sada
  • Automatické navíjení hadice
  • Vedení hadice
  • Držák trysky
  • Vzor postřiku: kuželový proud
  • Vzor postřiku: bodový paprsek
  • Nástěnný držák vč. šroubů a hmoždinek
  • Připojovací hadice PrimoFlex: 1.5 m
Videa

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Střední až velké plochy
Příslušenství
Náhradní díly HBX 5.25 Automatic

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.