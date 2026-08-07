PressurePro RM 110 Maskinbeskyttelse, 20l
Til beskyttelse mod kalkaflejringer i varmespiralsystemet (op til 150°C) af varmtvands højtryksrensere. Ideel til brug med mellem til hårdt vand.
Med Systemplejemidlet RM 110 ASF til brug i anvendelser med mellem til hård vand, varmtvands højtryksrensere og deres vigtigste komponenter og så er de vandledende dele pålideligt beskyttet mod kalkaflejringer. Som følge heraf sikres vandgennemstrømningen gennem varmespiralen, og enhedens ydeevne forbliver konstant, mens brugere spare energi og reducere vedligeholdelseomkostningerne massivt til tidskrævende afkalkningsmekanismer på samme tid. Systemplejemidlet RM 110 ASF er HACCP kompatibel og dermed egnet til brug i fødevareforarbejdende virksomheder.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|20
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|9
|Vægt (kg)
|20,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|21,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|230 x 250 x 420
Produkt
- Omfattende beskyttelse og pleje af hedvandsrensere
- Beskytter effektivt varmespiral mod forkalkning
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- Fri for fosfater
- NTA-fri
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Transport og maskiner
- Bil- og motorvask
- Affedtning, fosfatering
- Affedtning af overflader
- Vedligeholdelse af maskiner, beskyttelse mod kalkaflejringer