Starter kit Battery Power 18 V / 5,0 Ah
Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power udskifteligt batteri og 18 V hurtigoplader: Battery Power 18/50 startsæt kan bruges til alle enheder på Kärcher 18 V batteriplatformen.
18 V hurtigopladeren kan oplade det 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power udskiftelige batteri med innovativ Real Time Technology op til 80 % på kun 94 minutter. Kärcher Battery Power 18 / 50 startsæt kan bruges til alle enheder på Kärcher 18 V batteriplatformen.
Funktioner og fordele
Innovativ Real Time TechnologyLDC displayet viser den resterende køretid, den resterende opladningstid og hvad opladerniveauet er på alle tidspunkter.
18 V Kärcher Battery Power udskifteligt batteri.Til brug i alle 18 V Kärcher batteriplatformenheder.
18 V hurtiglader.Oplader 18 V / 5.0 Ah Kärcher Battery Power Batteri til 80% i 94 minutter.
Kraftfulde lithium-ionceller
- Garanterer konsekvent præstation og forhindrer samtidig selvafladning og hukommelseseffekt.
Automatisk opbevaringstilstand
- Forlænger levetiden af cellerne.
IPX5 - beskyttet mod vand fra alle retninger
- Pålidelig beskyttelse under job, hvor der rengøres med vand.
Effektiv temperaturstyring
- Toppræstation takket være den effektive varmebuffer og intelligente batteristyring.
Intelligent celleovervågning
- Beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dyb udladning.
Væg montering
- Til nem fastgørelse af opladeren på væggen.
Robust hylster.
- Kärchers batterihus er ekstremt stødbestandige.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|5
|Batteriladetid med hurtiglader
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18 V / 5,0 Ah Batteri Strømforsyningsbatteri:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Udgangseffekt (A)
|2,5
|Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz)
|50 - 60
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|184 x 133 x 147
Scope of supply
- Batteri: 18 V / 5,0 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
- Oplader: 18 V Battery Power hurtigoplader (1 stk.)
Videoer
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Tilbehør
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