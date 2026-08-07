Starter kit Battery Power 18 V / 5,0 Ah

Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power udskifteligt batteri og 18 V hurtigoplader: Battery Power 18/50 startsæt kan bruges til alle enheder på Kärcher 18 V batteriplatformen.

18 V hurtigopladeren kan oplade det 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power udskiftelige batteri med innovativ Real Time Technology op til 80 % på kun 94 minutter. Kärcher Battery Power 18 / 50 startsæt kan bruges til alle enheder på Kärcher 18 V batteriplatformen.

Funktioner og fordele
Starter kit Battery Power 18 V / 5,0 Ah: Innovativ Real Time Technology
Innovativ Real Time Technology
LDC displayet viser den resterende køretid, den resterende opladningstid og hvad opladerniveauet er på alle tidspunkter.
Starter kit Battery Power 18 V / 5,0 Ah: 18 V Kärcher Battery Power udskifteligt batteri.
18 V Kärcher Battery Power udskifteligt batteri.
Til brug i alle 18 V Kärcher batteriplatformenheder.
Starter kit Battery Power 18 V / 5,0 Ah: 18 V hurtiglader.
18 V hurtiglader.
Oplader 18 V / 5.0 Ah Kärcher Battery Power Batteri til 80% i 94 minutter.
Kraftfulde lithium-ionceller
  • Garanterer konsekvent præstation og forhindrer samtidig selvafladning og hukommelseseffekt.
Automatisk opbevaringstilstand
  • Forlænger levetiden af ​​cellerne.
IPX5 - beskyttet mod vand fra alle retninger
  • Pålidelig beskyttelse under job, hvor der rengøres med vand.
Effektiv temperaturstyring
  • Toppræstation takket være den effektive varmebuffer og intelligente batteristyring.
Intelligent celleovervågning
  • Beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dyb udladning.
Væg montering
  • Til nem fastgørelse af opladeren på væggen.
Robust hylster.
  • Kärchers batterihus er ekstremt stødbestandige.
Specifikationer

Teknisk data

Batteriplatform 18 V Batteriplatform
Batteritype Lithium-ion genopladeligt batteri
Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) 5
Batteriladetid med hurtiglader 18 V / 5,0 Ah Batteri Strømforsyningsbatteri:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Udgangseffekt (A) 2,5
Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V) 100 - 240
Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz) 50 - 60
Farve sort
Vægt (kg) 1,4
Vægt inkl. emballage (kg) 1,8
Mål (L x B x H) (mm) 184 x 133 x 147

Scope of supply

  • Batteri: 18 V / 5,0 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
  • Oplader: 18 V Battery Power hurtigoplader (1 stk.)
Starter kit Battery Power 18 V / 5,0 Ah
Starter kit Battery Power 18 V / 5,0 Ah
Starter kit Battery Power 18 V / 5,0 Ah
Videoer
Tilbehør
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