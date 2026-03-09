XH 6 Q forlængerslange med Quick Connect
Højtryksforlængerslangen giver større fleksibilitet. 6 m robust DN 8 kvalitetsslange med lang levetid Til K2 - K7 højtryksrensere fra og med 2008 med Quick Connect kobling.
6 m højtryksforlængerslange for større fleksibilitet til højtryksrensere. Forbind blot slangen til højtryksrenseren for lettere arbejde. Robust DN 8 kvalitets tekstil-fletningsforstærket, knækfri slange med messingkobling for øget holdbarhed. Forlængerslangen klarer op til 180 bar tryk og temperaturer op til 60 °C. Forlængerslangen er også velegnet til kemikaliebrug. Velegnet til alle Kärcher K 2 til K 7 højtryksrensere uden Quick Connect.
Funktioner og fordele
6 m forlængerslange
- Forlænger rækkevidden og giver større fleksibilitet
Quick Connect adapter
- Quick kobling system gør det nemmere at samle pistol og slange.
Specifikationer
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Maksimalt tryk (bar)
|180
|Længde (m)
|6
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|245 x 245 x 55
Kompatible maskiner
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster