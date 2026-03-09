XH 6 Q forlængerslange med Quick Connect

Højtryksforlængerslangen giver større fleksibilitet. 6 m robust DN 8 kvalitetsslange med lang levetid Til K2 - K7 højtryksrensere fra og med 2008 med Quick Connect kobling.

6 m højtryksforlængerslange for større fleksibilitet til højtryksrensere. Forbind blot slangen til højtryksrenseren for lettere arbejde. Robust DN 8 kvalitets tekstil-fletningsforstærket, knækfri slange med messingkobling for øget holdbarhed. Forlængerslangen klarer op til 180 bar tryk og temperaturer op til 60 °C. Forlængerslangen er også velegnet til kemikaliebrug. Velegnet til alle Kärcher K 2 til K 7 højtryksrensere uden Quick Connect.

Funktioner og fordele
6 m forlængerslange
  • Forlænger rækkevidden og giver større fleksibilitet
Quick Connect adapter
  • Quick kobling system gør det nemmere at samle pistol og slange.
Specifikationer

Teknisk data

Temperatur (°C) max. 60
Maksimalt tryk (bar) 180
Længde (m) 6
Farve sort
Vægt (kg) 0,8
Vægt inkl. emballage (kg) 0,9
Mål (L x B x H) (mm) 245 x 245 x 55