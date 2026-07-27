Vastupidav, vastupidav ja pestav polüakrüül on Kärcheri 80 cm laiuste akrüülist tolmumoppide suurepärase puhastusjõu aluseks. Fliisjad narmad võivad ulatuda ka väikestesse põrandate süvenditesse, nagu praod ja lõhed – mis tähendab, et mopp sobib mitte ainult siledate pindade kuivpuhastuseks, vaid ka kergelt tekstuuriga põrandakatete puhastamiseks. Tolmutamise ajal tekitab akrüülkiudude ja aluse vahel tekkinud hõõrdumine elektrostaatilise laengu, mis seob tolmu nagu magnet. Avatud, fliisjad välimised narmad tagavad suurepärase jämeda mustuse kogumise. See tolm jääb narmastesse ja seda on lihtne transportida. Oluline märkus: akrüülist tolmumoppi tohib kasutada ainult kuivpuhastuseks. See on mõeldud kasutamiseks koos Kärcheri 80 cm tolmumopi hoidjaga.