Visokokvalitetni čistač površina FR 30 ME otporan na vruću vodu s kućištem od nehrđajućeg čelika i radnom širinom od 300 mm, idealan za čišćenje u unutarnjim prostorima, npr. u prehrambenoj industriji. Oprema uključuje dvostruke keramičke ležajeve, kotače i priključak za usisnu cijev za uklanjanje kapljica vode. Tehnički podaci: maks. 250 bar, 1300 l/h, 85°C. Komplet za mlaznicu se naručuje posebno.