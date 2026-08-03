Snažni sinkroni generator PGG 8/3 na benzinski pogon daje električnu energiju tamo gdje je potrebna, budući da često nema jamstva da će izvor energije biti dostupan na licu mjesta. Bilo za komercijalnu upotrebu na gradilištima, u poljoprivredi ili u komunalnom okruženju: zahvaljujući kotačima otpornim na probijanje i sklopivoj ručki za guranje, ovaj samodostatni generator električne energije može se koristiti bilo gdje i jednostavan je za transport i manevriranje na gradilištu. Izdašni spremnik od 25 l omogućuje duga radna razdoblja do 7 sati (do 5,5 sati pri punoj snazi). Pouzdani 4-taktni benzinski motor (EU STAGE V) osigurava stalnu snagu od 7 kW. S dvije uzemljene utičnice (AC) i crvenom utičnicom od 400 V (trofazna struja), generatorska jedinica PGG 8/3 pruža širok raspon mogućnosti povezivanja za dodatne strojeve. Automatski regulator napona (AVR) također omogućuje korištenje osjetljivih elektroničkih uređaja. Sofisticirana sigurnosna tehnologija osigurava siguran rad. Korisni detalji opreme, kao što su zaštita od preopterećenja i nedostatka ulja, kao i robusni čelični cjevasti okvir, pružaju korisnicima i stroju pouzdanu zaštitu od bilo kakvih rizika ili oštećenja.