Električni generator PGG 8/3
Snažni sinkroni generator PGG 8/3 konstantne snage 7 kW, 4-taktni benzinski motor i spremnik od 25 l. Za samostalno napajanje izmjeničnom i trofaznom strujom.
Snažni sinkroni generator PGG 8/3 na benzinski pogon daje električnu energiju tamo gdje je potrebna, budući da često nema jamstva da će izvor energije biti dostupan na licu mjesta. Bilo za komercijalnu upotrebu na gradilištima, u poljoprivredi ili u komunalnom okruženju: zahvaljujući kotačima otpornim na probijanje i sklopivoj ručki za guranje, ovaj samodostatni generator električne energije može se koristiti bilo gdje i jednostavan je za transport i manevriranje na gradilištu. Izdašni spremnik od 25 l omogućuje duga radna razdoblja do 7 sati (do 5,5 sati pri punoj snazi). Pouzdani 4-taktni benzinski motor (EU STAGE V) osigurava stalnu snagu od 7 kW. S dvije uzemljene utičnice (AC) i crvenom utičnicom od 400 V (trofazna struja), generatorska jedinica PGG 8/3 pruža širok raspon mogućnosti povezivanja za dodatne strojeve. Automatski regulator napona (AVR) također omogućuje korištenje osjetljivih elektroničkih uređaja. Sofisticirana sigurnosna tehnologija osigurava siguran rad. Korisni detalji opreme, kao što su zaštita od preopterećenja i nedostatka ulja, kao i robusni čelični cjevasti okvir, pružaju korisnicima i stroju pouzdanu zaštitu od bilo kakvih rizika ili oštećenja.
Značajke i prednosti
Vrlo jednostavno rukovanje
- Velika mobilnost zahvaljujući preklopivoj ručki za guranje i kotačima otpornim na kvarove.
- Funkcija električnog pokretanja za komforno i brzo pokretanje benzinskog motora.
Visok stupanj pouzdanosti i sigurnosti
- Sa zaštitom od preopterećenja i nedostatka ulja te okvirom od čeličnih cijevi za maksimalnu sigurnost.
- S automatskim regulatorom napona (AVR) za rad osjetljivih elektroničkih uređaja.
Pouzdan i snažan
- Sinkroni generator s naponom od 400 V pri kontinuiranom izlazu od 7 kW ili nazivnim naponom od 230 V pri kontinuiranom izlazu od 2 kW.
- Snažan benzinski motor za radove min. 5,5 sati po punjenju spremnika.
Rad s visokotlačnim čistačima Kärcher
- Omogućuje korištenje visokotlačnih čistača u prostorima bez vanjskog napajanja.
- Prikladno za odabrane trofazne visokotlačne čistače.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|76
|Nazivna snaga (kW)
|2
|Snaga (trofazna struja) (kW)
|7
|Snaga (kW)
|2,5
|Snaga (trofazna struja) (kW)
|maks. 7,5
|Vrsta pogona
|Benzin
|Zapremina (cm³)
|440
|Snaga motora (kW/ks)
|9 / 12,2
|Potrošnja goriva (l/h)
|4,5
|Sadržaj spremnika (l)
|25
|Vrijeme rada na 50% izlaza (h)
|7
|Vrijeme rada na 100% izlaza (h)
|5,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|99,6
|Težina bez pribora (kg)
|89,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|743 x 713 x 670
Opseg isporuke
- Prikaz radnog stanja
- Izlaz istosmjerne struje (12 V)
- Stupanj zaštite IP 23
- Zaštita od manjka ulja i preopterećenja
- Prikaz goriva
- Utičnica 1-fazna tip F (šuko)
- Utičnica 3-fazna CEE (16A)
- Automatski regulator napona (AVR)
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Samostalan izvor struje za općine, npr. za usisavače
- Samostalan izvor struje u građevini, npr. za kutne brusilice
- Samostalan izvor struje u poljoprivredi, npr. za visokotlačne čistače
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