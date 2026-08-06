Klasisks karstais vasks VehiclePro RM 820 Classic, 20l
Šis šķidrais termo vasks rada pret laikapstākļu iedarbību noturīgu aizsargslāni, lai pasargātu transportlīdzekļus no korozijas. Atbilst VDA prasībām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|20
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|4
|Svars (kg)
|19.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|21.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|230 x 250 x 420
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Automašīnas
- Komerciālo transportlīdzekļu tīrīšana
- Automašīnas, komerctransports, velosipēdi