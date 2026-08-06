Vasks VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic, 20l

Nosusināšana, aizsardzība un kopšana vienā līdzeklī. Šis šķidrais pērļu vasks pārrauj ūdens plēvi un nodrošina ļoti labus nosusināšanas rezultātus, jo īpaši tad, ja tiek izmantots ciets ūdens. Atbilst VDA prasībām.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 20
Iepakojuma vienības (Gabals(i)) 1
pH 4
Svars (kg) 19.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 21.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 260 x 240 x 440
Vasks VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic, 20l
Vasks VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic, 20l
Vasks VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic, 20l
Vasks VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic, 20l
Pielietošanas veidi
  • Automašīnas
  • Komerciālo transportlīdzekļu tīrīšana
Piederumi
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